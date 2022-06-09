21:15 09.06.2022 (обновлено: 21:57 09.06.2022)
СМИ: Запад опасается получения Россией данных о поставляемом Киеву оружии
Defense news: Запад опасается получения Россией данных о поставляемом Киеву оружии
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны, передающие Украине вооружение, озабочены вероятностью получения Россией секретных технологий по его производству и тщательно оценивают возможные риски перед отправкой оружия Киеву, пишет Defense news со ссылкой на источники.
На Западе опасаются, что Россия может получить данные о том, как поставляемое оружие работает и как против него защищаться, особенно это касается вооружений с системами самонаведения и алгоритмами шифрования данных, сказал изданию источник в посольстве Великобритании. По словам собеседников издания, в западных странах все чаще стали выражать обеспокоенность этим вопросом на фоне того, как Киев призывает поставлять все более продвинутое вооружение на Украину. Поэтому Запад учитывает этот момент при выборе отправляемого Киеву оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат такое вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Минобороны страны позднее подтвердило, что не откажется от таких планов. США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России.