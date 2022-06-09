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Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат - РИА Новости, 09.06.2022
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Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат
Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат - РИА Новости, 09.06.2022
Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат
Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, уже появилось на черном рынке и может уйти к террористам на Ближний Восток, заявил глава российской делегации... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:09
2022-06-09T11:45
в мире
ближний восток
идлиб (мухафаза)
javelin (птрк)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, уже появилось на черном рынке и может уйти к террористам на Ближний Восток, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, европейцы не понимают, что "играют с огнем", потому что это оружие может попасть к террористам.Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ближний восток
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в мире, ближний восток, идлиб (мухафаза), javelin (птрк)
11:09 09.06.2022 (обновлено: 11:45 09.06.2022)
 
Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат

Дипломат Гаврилов: поставляемые на Украину вооружения уже продаются на черном рынке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, уже появилось на черном рынке и может уйти к террористам на Ближний Восток, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры", — сказал дипломат.
По его словам, европейцы не понимают, что "играют с огнем", потому что это оружие может попасть к террористам.
Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреБлижний ВостокИдлиб (мухафаза)Javelin (ПТРК)
 
 
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