https://ria.ru/20220609/vooruzheniya-1794184045.html

Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат

Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат - РИА Новости, 09.06.2022

Поставляемое Киеву оружие продают на черном рынке, заявил дипломат

Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, уже появилось на черном рынке и может уйти к террористам на Ближний Восток, заявил глава российской делегации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:09

2022-06-09T11:09

2022-06-09T11:45

в мире

ближний восток

идлиб (мухафаза)

javelin (птрк)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Оружие, которое страны Запада поставляют Украине, уже появилось на черном рынке и может уйти к террористам на Ближний Восток, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, европейцы не понимают, что "играют с огнем", потому что это оружие может попасть к террористам.Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/delimkhanov-1794149917.html

ближний восток

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ближний восток, идлиб (мухафаза), javelin (птрк)