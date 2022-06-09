https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794228685.html
В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах
В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах - РИА Новости, 09.06.2022
В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах
Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:51
2022-06-09T12:51
2022-06-09T12:51
авто
фольксваген груп рус
volkswagen touareg
нижний новгород
россия
общество
работа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже получила подобные приглашения, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов.По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, правительство региона взаимодействует с представительством Volkswagen в Нижнем Новгороде по вопросам, связанным с осуществлением его деятельности. "По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов", - заявил замгубернатора.Он отметил, что те, кто, не примет такое предложение, продолжит находиться в простое до дальнейшего решения компании."Учитывая квалификацию работников завода Volkswagen, уверен, что они будут востребованы на других предприятиях региона. Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе. При необходимости управление по труду и занятости населения Нижегородской области при содействии регионального минпрома окажет всю необходимую поддержку в трудоустройстве", - добавил Саносян.Ранее в компании Volkswagen сообщили РИА Новости, что персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус". Тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые решат покинуть компанию по собственному желанию, предложен пакет льгот, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html
https://ria.ru/20220609/avtovaz-1794200952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, фольксваген груп рус, volkswagen touareg, нижний новгород, россия, общество, работа
В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах
Сотрудникам с предприятия Volkswagen в Нижнем Новгороде предложат работу на других заводах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже получила подобные приглашения, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Volkswagen
предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, правительство региона взаимодействует с представительством Volkswagen в Нижнем Новгороде по вопросам, связанным с осуществлением его деятельности. "По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов", - заявил замгубернатора.
Он отметил, что те, кто, не примет такое предложение, продолжит находиться в простое до дальнейшего решения компании.
"Учитывая квалификацию работников завода Volkswagen, уверен, что они будут востребованы на других предприятиях региона. Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе. При необходимости управление по труду и занятости населения Нижегородской области при содействии регионального минпрома окажет всю необходимую поддержку в трудоустройстве", - добавил Саносян.
Ранее в компании Volkswagen сообщили РИА Новости, что персонал "Фольксваген Груп Рус
" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде
работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус". Тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые решат покинуть компанию по собственному желанию, предложен пакет льгот, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.