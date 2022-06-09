https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794228685.html

В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах

В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах - РИА Новости, 09.06.2022

В Нижнем Новгороде рабочим Volkswagen предложат работу на других заводах

Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:51

2022-06-09T12:51

2022-06-09T12:51

авто

фольксваген груп рус

volkswagen touareg

нижний новгород

россия

общество

работа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сотрудникам, увольняющимся с предприятия концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде, будет предложена работа на других предприятиях региона, часть работников уже получила подобные приглашения, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться и получить за это до шести окладов.По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, правительство региона взаимодействует с представительством Volkswagen в Нижнем Новгороде по вопросам, связанным с осуществлением его деятельности. "По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов", - заявил замгубернатора.Он отметил, что те, кто, не примет такое предложение, продолжит находиться в простое до дальнейшего решения компании."Учитывая квалификацию работников завода Volkswagen, уверен, что они будут востребованы на других предприятиях региона. Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе. При необходимости управление по труду и занятости населения Нижегородской области при содействии регионального минпрома окажет всю необходимую поддержку в трудоустройстве", - добавил Саносян.Ранее в компании Volkswagen сообщили РИА Новости, что персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус". Тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые решат покинуть компанию по собственному желанию, предложен пакет льгот, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20220303/volkswagen-1776246650.html

https://ria.ru/20220609/avtovaz-1794200952.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, фольксваген груп рус, volkswagen touareg, нижний новгород, россия, общество, работа