https://ria.ru/20220609/volkswagen-1794167161.html

Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое

Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое - РИА Новости, 09.06.2022

Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое

Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:01

2022-06-09T10:01

2022-06-09T10:02

экономика

нижний новгород

фольксваген груп рус

группа газ

volkswagen touareg

skoda octavia

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено добровольное увольнение с пакетом льгот, сообщили РИА Новости в компании."Персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус", - отметил автопроизводитель."Компания "Фольксваген Груп Рус" предложила сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые хотели бы иметь возможность покинуть компанию по собственному желанию", - добавили в компании.Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen.В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе. По данным издания "Коммерсант" за добровольное увольнение сотрудникам предложили до шести окладов.

https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790145659.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, нижний новгород, фольксваген груп рус, группа газ, volkswagen touareg, skoda octavia