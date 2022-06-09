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Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое - РИА Новости, 09.06.2022
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Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое
Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое - РИА Новости, 09.06.2022
Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое
Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:01
2022-06-09T10:02
экономика
нижний новгород
фольксваген груп рус
группа газ
volkswagen touareg
skoda octavia
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено добровольное увольнение с пакетом льгот, сообщили РИА Новости в компании."Персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус", - отметил автопроизводитель."Компания "Фольксваген Груп Рус" предложила сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые хотели бы иметь возможность покинуть компанию по собственному желанию", - добавили в компании.Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen.В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе. По данным издания "Коммерсант" за добровольное увольнение сотрудникам предложили до шести окладов.
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экономика, нижний новгород, фольксваген груп рус, группа газ, volkswagen touareg, skoda octavia
10:01 09.06.2022 (обновлено: 10:02 09.06.2022)
 
Производство Volkswagen в Нижнем Новгороде находится в простое

Нижегородское производство Volkswagen находится в простое, сотрудникам предложили уйти

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Производство автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке находится в режиме простоя, сотрудникам, которых насчитывается около 200 человек, предложено добровольное увольнение с пакетом льгот, сообщили РИА Новости в компании.
"Персонал "Фольксваген Груп Рус" в настоящее время находится в режиме простоя. В Нижнем Новгороде работает около 200 сотрудников "Фольксваген Груп Рус", - отметил автопроизводитель.
"Компания "Фольксваген Груп Рус" предложила сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам из Нижнего Новгорода, которые хотели бы иметь возможность покинуть компанию по собственному желанию", - добавили в компании.
Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen.
В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде.
Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется на нижегородском ГАЗе. По данным издания "Коммерсант" за добровольное увольнение сотрудникам предложили до шести окладов.
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ЭкономикаНижний НовгородФольксваген Груп РусГруппа ГАЗVolkswagen TouaregSkoda Octavia
 
 
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