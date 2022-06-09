https://ria.ru/20220609/veterany-1794400693.html

Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе

Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022

Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе

Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:09

2022-06-09T20:09

2022-06-09T21:43

специальная военная операция на украине

общество

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владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года, документ доступен в базе данных Госдумы.В ДНР и ЛНР сформировались группы лиц, в том числе из российских граждан, которые с 2 мая 2014 года на добровольной основе осуществляют выполнение задач и обязанностей в составе добровольческих отрядов и батальонов, также пишут авторы законопроекта.Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений и дополнений в федеральные законы о федеральном бюджете, также отмечается в пояснительной записке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/veterany-1793716716.html

https://ria.ru/20220517/boeviki-1789047262.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс