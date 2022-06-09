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Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/veterany-1794400693.html
Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе
Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2022
Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе
Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:09
2022-06-09T21:43
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года, документ доступен в базе данных Госдумы.В ДНР и ЛНР сформировались группы лиц, в том числе из российских граждан, которые с 2 мая 2014 года на добровольной основе осуществляют выполнение задач и обязанностей в составе добровольческих отрядов и батальонов, также пишут авторы законопроекта.Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений и дополнений в федеральные законы о федеральном бюджете, также отмечается в пояснительной записке.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/veterany-1793716716.html
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789047262.html
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луганская народная республика
украина
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс
20:09 09.06.2022 (обновлено: 21:43 09.06.2022)
 
Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе

В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для воевавших в Донбассе добровольцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года, документ доступен в базе данных Госдумы.

"В силу стратегической значимости выполнение лицами на добровольной основе задач и обязанностей в ходе специальной военной операции и вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, должно являться основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки", — говорится в пояснительной записке.

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В ДНР и ЛНР сформировались группы лиц, в том числе из российских граждан, которые с 2 мая 2014 года на добровольной основе осуществляют выполнение задач и обязанностей в составе добровольческих отрядов и батальонов, также пишут авторы законопроекта.

"Число таких добровольцев за восемь лет составило от 30 до 50 тысяч граждан Российской Федерации. Добровольцам и семьям погибших добровольцев требуется в нынешней ситуации не просто помощь, а полноценная социальная реабилитация", — отмечают депутаты.

Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений и дополнений в федеральные законы о федеральном бюджете, также отмечается в пояснительной записке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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