20:09 09.06.2022 (обновлено: 21:43 09.06.2022)
Депутаты предложили сделать ветеранами добровольцев, воевавших в Донбассе
В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для воевавших в Донбассе добровольцев
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай внесли в Госдуму проект о присвоении статуса ветерана добровольным участникам конфликта в Донбассе с 2014 года, документ доступен в базе данных Госдумы.
"В силу стратегической значимости выполнение лицами на добровольной основе задач и обязанностей в ходе специальной военной операции и вооруженного конфликта, длящегося с 2014 года на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, должно являться основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки", — говорится в пояснительной записке.
"Число таких добровольцев за восемь лет составило от 30 до 50 тысяч граждан Российской Федерации. Добровольцам и семьям погибших добровольцев требуется в нынешней ситуации не просто помощь, а полноценная социальная реабилитация", — отмечают депутаты.
Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений и дополнений в федеральные законы о федеральном бюджете, также отмечается в пояснительной записке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.