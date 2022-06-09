https://ria.ru/20220609/verbovka-1794168411.html

В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины

В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины - РИА Новости, 09.06.2022

В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины

Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:04

2022-06-09T10:04

2022-06-09T15:30

происшествия

ростов-на-дону

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Деятельность участников группы координировали эмиссары, находящиеся на Украине. Исламисты распространяли террористическую идеологию, на конспиративных собраниях вербовали как местных мусульман, так и трудовых мигрантов.У задержанных при обысках изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные устройства."В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело", — заключили в ФСБ.Во многих странах мира "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) считается террористической организацией. В России ее деятельность запретил Верховный суд в 2003 году.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Спецслужбы регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html

https://ria.ru/20220425/zaderzhanie-1785279060.html

ростов-на-дону

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Ростове-на-Дону исламистов, контролируемых террористической организацией с Украины ФСБ сообщает, что в Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России), вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины 2022-06-09T10:04 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)