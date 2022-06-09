10:04 09.06.2022 (обновлено: 15:30 09.06.2022)
В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины
ФСБ ликвидировала в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации <…> "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, <…> состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении.
Деятельность участников группы координировали эмиссары, находящиеся на Украине. Исламисты распространяли террористическую идеологию, на конспиративных собраниях вербовали как местных мусульман, так и трудовых мигрантов.
У задержанных при обысках изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные устройства.
"В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело", — заключили в ФСБ.
Во многих странах мира "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) считается террористической организацией. В России ее деятельность запретил Верховный суд в 2003 году.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Спецслужбы регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация.