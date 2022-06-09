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В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины - РИА Новости, 09.06.2022
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В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины
В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины - РИА Новости, 09.06.2022
В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины
Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:04
2022-06-09T15:30
происшествия
ростов-на-дону
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Деятельность участников группы координировали эмиссары, находящиеся на Украине. Исламисты распространяли террористическую идеологию, на конспиративных собраниях вербовали как местных мусульман, так и трудовых мигрантов.У задержанных при обысках изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные устройства."В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело", — заключили в ФСБ.Во многих странах мира "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) считается террористической организацией. В России ее деятельность запретил Верховный суд в 2003 году.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Спецслужбы регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html
https://ria.ru/20220425/zaderzhanie-1785279060.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание в Ростове-на-Дону исламистов, контролируемых террористической организацией с Украины
ФСБ сообщает, что в Ростове-на-Дону задержаны 13 исламистов из ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России), вербовавших местных мусульман и трудовых мигрантов по указке эмиссаров террористической организации с Украины
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происшествия, ростов-на-дону, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:04 09.06.2022 (обновлено: 15:30 09.06.2022)
 
В Ростове-на-Дону задержали исламистов, действовавших по указке с Украины

ФСБ ликвидировала в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации <…> "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, <…> состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении.

Деятельность участников группы координировали эмиссары, находящиеся на Украине. Исламисты распространяли террористическую идеологию, на конспиративных собраниях вербовали как местных мусульман, так и трудовых мигрантов.
У задержанных при обысках изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные устройства.
"В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело", — заключили в ФСБ.
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Во многих странах мира "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) считается террористической организацией. В России ее деятельность запретил Верховный суд в 2003 году.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Спецслужбы регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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