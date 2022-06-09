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Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794262381.html
Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами
Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами - РИА Новости, 09.06.2022
Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами
Глава минобороны Украины Алексей Резников в соцсетях выпрашивает у НАТО реактивные системы залпового огня с боеприпасами. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:20
2022-06-09T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей резников
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в соцсетях выпрашивает у НАТО реактивные системы залпового огня с боеприпасами."Наши следующие цели: получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним; привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление; получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба", - написал Резников в соцсети. Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Также США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.
https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр, нато
14:20 09.06.2022
 
Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами

Министр обороны Украины Резников в соцсетях попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в соцсетях выпрашивает у НАТО реактивные системы залпового огня с боеприпасами.
"Наши следующие цели: получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним; привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление; получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба", - написал Резников в соцсети. Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
СМИ: Киев не делится информацией, которая замедлит поставки оружия Западом
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:43Специальная военная операция на Украине
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
Также США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что в случае поставок Украине ракет дальнего действия Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились.
Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров Корпуса морской пехоты США перед погрузкой на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на авиабазе Марч - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
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