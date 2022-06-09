https://ria.ru/20220609/trutnev-1794429401.html

Трутнев объяснил, почему еще не взял дальневосточный или арктический гектар

Трутнев объяснил, почему еще не взял дальневосточный или арктический гектар - РИА Новости, 09.06.2022

Трутнев объяснил, почему еще не взял дальневосточный или арктический гектар

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что за несколько лет действия программы по предоставлению бесплатных участков земли РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:48

2022-06-09T22:48

2022-06-09T22:48

россия

дальний восток

дальневосточный гектар

юрий трутнев

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что за несколько лет действия программы по предоставлению бесплатных участков земли в ДФО и Арктике так и не стал обращаться за получением своего гектара, потому что ему некогда обрабатывать землю."Я ко всему в жизни отношусь достаточно ответственно. Мне кажется, что если брать землю, то ее надо использовать. Соответственно, надо туда регулярно добираться, что-то делать. У меня вряд ли сейчас есть такая возможность", - сказал Трутнев в эфире телеканала RT.Через некоторое время после старта программы "Дальневосточный гектар" вице-премьер объяснял отказ от обращения за бесплатным участком тем, что его заподозрят в использовании служебного положения при выборе земли и обвинят, что выбрал самый лучший.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.

https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html

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Наталья Макарова

россия, дальний восток, дальневосточный гектар, юрий трутнев, общество