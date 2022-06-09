Трутнев объяснил, почему еще не взял дальневосточный или арктический гектар
Трутнев не взял дальневосточный гектар, потому что ему некогда обрабатывать землю
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что за несколько лет действия программы по предоставлению бесплатных участков земли в ДФО и Арктике так и не стал обращаться за получением своего гектара, потому что ему некогда обрабатывать землю.
"Я ко всему в жизни отношусь достаточно ответственно. Мне кажется, что если брать землю, то ее надо использовать. Соответственно, надо туда регулярно добираться, что-то делать. У меня вряд ли сейчас есть такая возможность", - сказал Трутнев в эфире телеканала RT.
Через некоторое время после старта программы "Дальневосточный гектар" вице-премьер объяснял отказ от обращения за бесплатным участком тем, что его заподозрят в использовании служебного положения при выборе земли и обвинят, что выбрал самый лучший.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.