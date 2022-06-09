https://ria.ru/20220609/torgovlya-1794223938.html

Внешняя торговля Китая демонстрирует стабильность и прочность

Внешняя торговля Китая демонстрирует стабильность и прочность - РИА Новости, 09.06.2022

Внешняя торговля Китая демонстрирует стабильность и прочность

В последние годы внешняя торговля КНР сохраняет стабильный рост и играет важную роль в стабилизации глобальной цепочки сбыта, стимулировании роста китайской и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:42

2022-06-09T12:42

2022-06-09T12:42

россия-китай: главное

китай

пекин

шанхай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14795a9b26f65d0de1a3ff3db75ab2c4.jpg

МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы внешняя торговля КНР сохраняет стабильный рост и играет важную роль в стабилизации глобальной цепочки сбыта, стимулировании роста китайской и мировой экономики.Внешняя торговля -- одна из трех ключевых составляющих, стимулирующих экономический рост. По данным Главного таможенного управления Китая, по итогам 2021 года объем экспорта и импорта товаров в Китае достиг 6 триллиона долларов, а объем торговли услугами -- 800 миллиардов долларов, увеличившись на 56% и 70% соответственно по сравнению с показателями 2012 года. Китай уже 5 лет подряд лидирует по объему торговли товарами. С учетом роста китайского внешнеторгового оборота, 14 мая Международный валютный фонд увеличил удельный вес китайского юаня в корзине специальных прав заимствования (SDR) с 10,92% до 12,28%. Это продемонстрировало стабильность и прочность китайской экономики на фоне влияния эпидемии COVID-19.Высококачественный рост китайского внешнеторгового оборота зависит от оптимизации торговой структуры в стране, стимулирования инноваций, содействия цифровизации предприятий и расширения партнерского взаимодействия во внешней торговле.Внешнеторговый оборот Китая переориентирован из трудоемкой в наукоемкую модель. В 2021 году экспорт Китая в виде смартфонов, компьютеров, микрочипов и другой электронной продукции составил 60% от общего объема внешнего оборота страны, а экспорт одежды, обуви, игрушек и других трудоемких товаров -- лишь 18,1%. Китай расширяет импорт передовых технологий и инновационного оборудования, ключевых запчастей и качественных потребительских товаров. Ежегодные выставочные мероприятия, такие как Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка) и Китайская международная ярмарка торговли услугами в Пекине, создают платформы для привлечения на китайский рынок зарубежных поставщиков товаров, услуг и технологий. Китай считается не только "мировой фабрикой", но и "всемирным рынком".В КНР все больше предприятий развивают трансграничную онлайн-торговлю и создают склады за рубежом. Все это позволяет китайским производителям продавать свои товары во всем мире, а китайским потребителям покупать товары из разных стран. По данным китайской таможни, объем трансграничной онлайн-торговли в Китае увеличился в 10 раз за последние пять лет. Так, в 2021 году ее оборот составил 296 миллиардов долларов, среди них экспорт составил 215 миллиардов долларов. Замминистра коммерции КНР Шэн Цзюньпин сообщил, что Китай уже подписал с 23 странами меморандумы о сотрудничестве в сфере онлайн-бизнеса. В КНР действуют 132 комплексных пилотных зоны трансграничной онлайн-торговли, которые охватывают почти всю страну.Кроме того, Китай создал более 2000 складов электронной коммерции и торговли за рубежом, площадь которых превысила 16 миллионов квадратных метров. Эти склады построены в других странах или регионах-покупателях и считаются важным узлом трансграничной онлайн-торговли и новыми объектами инфраструктуры внешней торговли. Онлайн-бизнес и склады за рубежом стимулируют трансформацию внешней торговли Китая.Китай расширяет "круг друзей" во внешней торговле. Пекин активизирует торговые связи со странами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути". Их внешнеторговый оборот увеличился с 1 триллиона долларов в 2013 году до 1,8 триллиона долларов в 2021 году, прирост составил 73%. Железнодорожное грузовое сообщение "Китай - Европа", которое действует уже более 10 лет, связывает КНР со 180 городами в 23 странах Европы. На сегодняшний день было отправлено свыше 50 тысяч контейнерных поездов, которые играют важную роль в стабилизации глобальных производственно-сбытовых цепочек.Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое вступило в силу 1 января этого года, стимулирует рост внешней торговли Китая. В первом квартале этого года внешнеторговый оборот Китая со странами ВРЭП превысил 427 миллиардов долларов, увеличившись на 6,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме того, Китай продолжает продвигать свое присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашению о партнерстве в цифровой экономике (DEPA), а также ведет дальнейшие переговоры с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Израилем и Норвегией о создании зон свободной торговли (ЗСТ).Китай всегда поддерживает и расширяет политику открытости. Удельный вес китайской экономики в мировой увеличился до 18%. Китай стал стабилизатором мировой экономики. Несмотря на сильное воздействие эпидемии на экономику китайские власти уверены в стабилизации внешнеторгового рынка для создания надежной опоры дальнейшему развитию китайской и мировой экономики.

https://ria.ru/20220418/kitay-1784060680.html

https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html

https://ria.ru/20220525/gruzoperevozki-1790587926.html

китай

пекин

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, пекин, шанхай, экономика