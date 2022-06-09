https://ria.ru/20220609/terrorizm-1794336093.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.06.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 24 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:53

2022-06-09T16:53

2022-06-09T17:20

белгородская область

россия

безопасность

терроризм

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 24 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Подписал сегодня постановление о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 24 июня", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Также до 24 июня на территории региона продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.

https://ria.ru/20220609/verbovka-1794168411.html

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, безопасность, терроризм, вячеслав гладков