https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html
Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона
Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона - РИА Новости, 09.06.2022
Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона
Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:37
2022-06-09T15:37
2022-06-09T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794318450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03d1c4ef862518e9950b09d90ca10023.jpg
ХЕРСОН, 9 июн - РИА Новости. Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за них средства, сообщил экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.Бондаренко в четверг заявил о решении сложить полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве."В приказы (по кадрам подпольной ячейки теробороны) включались "мертвые души", в том числе это были знакомые Ищенко (Дмитрий Ищенко - командир бригады теробороны по Херсонской области). Эти люди ничем не занимались. Естественно, на них перечислялись денежные средства… Я готовил ежемесячные приказы на начисление заработной платы всем служащим нашей бригады. Ставил выплаты премий и надбавки тем людям, которых указывал мне командир", - сказал Бондаренко журналистам.По словам бывшего начальника отдела кадров херсонской теробороны, исходя из того, что "агенты" практически не работали, от них требовали возвращать половину зарплаты."Мне приходилось выезжать в город и встречаться с людьми. Они давали мне деньги в конвертах", - сообщил он. Все средства Бондаренко передавал командиру.Также Бондаренко рассказал, что в его обязанности входила подготовка наградных характеристик, в которые вносились ложные данные."Была команда включать в списки тех людей, которые вообще себя не проявляли. В том числе награждались и те, кто покинул Херсон в первые дни российской военной операции. В характеристиках просили писать, например, что подбили отряд, сожгли три танка. Я говорю: в Херсоне танки не ездили. В ответ: ты команду получил, действуй", - добавил он.Экс-глава подполья отметил, что командир бригады теробороны по Херсонской области Дмитрий Ищенко приписыванием выдуманных заслуг и формированием списков на награждения пытался показать себя перед руководством в Киеве. "Сам пил водочку, получал, что хотел … ну вы понимаете", - сказал он.По данным Бондаренко, Ищенко бежал из Херсона в Николаев в районе 10-12 мая.
https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html
https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794318450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66254a3bc275968f0a42f35645d45388.jpg
Бывший глава теробороны Херсона рассказал о преступлениях сослуживцев
Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за них средства, сообщил глава подпольной сети осведомителей теробороны
2022-06-09T15:37
true
PT2M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина
15:37 09.06.2022 (обновлено: 17:52 09.06.2022)
Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона
Подпольщик Бондаренко: командиры теробороны Херсона присваивали деньги за "мертвые души"
ХЕРСОН, 9 июн - РИА Новости. Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за них средства, сообщил экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
Бондаренко в четверг заявил о решении сложить полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве
.
"В приказы (по кадрам подпольной ячейки теробороны) включались "мертвые души", в том числе это были знакомые Ищенко (Дмитрий Ищенко - командир бригады теробороны по Херсонской области
). Эти люди ничем не занимались. Естественно, на них перечислялись денежные средства… Я готовил ежемесячные приказы на начисление заработной платы всем служащим нашей бригады. Ставил выплаты премий и надбавки тем людям, которых указывал мне командир", - сказал Бондаренко журналистам.
По словам бывшего начальника отдела кадров херсонской теробороны, исходя из того, что "агенты" практически не работали, от них требовали возвращать половину зарплаты.
"Мне приходилось выезжать в город и встречаться с людьми. Они давали мне деньги в конвертах", - сообщил он. Все средства Бондаренко передавал командиру.
Также Бондаренко рассказал, что в его обязанности входила подготовка наградных характеристик, в которые вносились ложные данные.
"Была команда включать в списки тех людей, которые вообще себя не проявляли. В том числе награждались и те, кто покинул Херсон
в первые дни российской военной операции. В характеристиках просили писать, например, что подбили отряд, сожгли три танка. Я говорю: в Херсоне танки не ездили. В ответ: ты команду получил, действуй", - добавил он.
Экс-глава подполья отметил, что командир бригады теробороны по Херсонской области Дмитрий Ищенко приписыванием выдуманных заслуг и формированием списков на награждения пытался показать себя перед руководством в Киеве. "Сам пил водочку, получал, что хотел … ну вы понимаете", - сказал он.
По данным Бондаренко, Ищенко бежал из Херсона в Николаев
в районе 10-12 мая.