https://ria.ru/20220609/teroborona-1794301411.html

Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона

Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона - РИА Новости, 09.06.2022

Командиры теробороны присваивали деньги, заявил экс-глава подполья Херсона

Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:37

2022-06-09T15:37

2022-06-09T17:52

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ХЕРСОН, 9 июн - РИА Новости. Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за них средства, сообщил экс-начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.Бондаренко в четверг заявил о решении сложить полномочия, мотивируя такой шаг предательством командующего состава украинских войск и руководства в Киеве."В приказы (по кадрам подпольной ячейки теробороны) включались "мертвые души", в том числе это были знакомые Ищенко (Дмитрий Ищенко - командир бригады теробороны по Херсонской области). Эти люди ничем не занимались. Естественно, на них перечислялись денежные средства… Я готовил ежемесячные приказы на начисление заработной платы всем служащим нашей бригады. Ставил выплаты премий и надбавки тем людям, которых указывал мне командир", - сказал Бондаренко журналистам.По словам бывшего начальника отдела кадров херсонской теробороны, исходя из того, что "агенты" практически не работали, от них требовали возвращать половину зарплаты."Мне приходилось выезжать в город и встречаться с людьми. Они давали мне деньги в конвертах", - сообщил он. Все средства Бондаренко передавал командиру.Также Бондаренко рассказал, что в его обязанности входила подготовка наградных характеристик, в которые вносились ложные данные."Была команда включать в списки тех людей, которые вообще себя не проявляли. В том числе награждались и те, кто покинул Херсон в первые дни российской военной операции. В характеристиках просили писать, например, что подбили отряд, сожгли три танка. Я говорю: в Херсоне танки не ездили. В ответ: ты команду получил, действуй", - добавил он.Экс-глава подполья отметил, что командир бригады теробороны по Херсонской области Дмитрий Ищенко приписыванием выдуманных заслуг и формированием списков на награждения пытался показать себя перед руководством в Киеве. "Сам пил водочку, получал, что хотел … ну вы понимаете", - сказал он.По данным Бондаренко, Ищенко бежал из Херсона в Николаев в районе 10-12 мая.

https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html

https://ria.ru/20220609/kherson-1794292709.html

херсонская область

украина

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Бывший глава теробороны Херсона рассказал о преступлениях сослуживцев Командиры территориальной обороны по Херсонской области вымогали деньги у подчиненных и вносили в списки своих знакомых как "мертвые души", чтобы получать за них средства, сообщил глава подпольной сети осведомителей теробороны 2022-06-09T15:37 true PT2M10S

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , украина