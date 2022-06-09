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Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс - РИА Новости, 09.06.2022
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Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс - РИА Новости, 09.06.2022
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
Известно, что жара повышает риски для здоровья. Какая температура в летний сезон вызывает климатический стресс, рассказал в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:10
2022-06-09T02:10
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Известно, что жара повышает риски для здоровья. Какая температура в летний сезон вызывает климатический стресс, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Стремление проводить летний отпуск в странах с жарким климатом неразумно, поскольку температура воздуха выше 27 градусов может быть вредна для здоровья, предупредил эксперт.Человеческому организму почти идеально подходит летняя погода, характерная для большей части территории Европейской России, продолжил синоптик. Он уточнил, какая средняя температура воздуха считается наиболее комфортной."Львиная часть территории Европейской России в летний сезон находится в зоне идеального климатического комфорта. Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона – средние показатели", – сказал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Людям, которые собираются отдохнуть в одном из регионов Европейской России, лучше всего запланировать отпуск на июль, полагает синоптик.
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общество, евгений тишковец, погода
02:10 09.06.2022
 
Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс

Специалист "Фобоса" Тишковец назвал температуру выше 27 градусов вредной для здоровья

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже
Люди отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Известно, что жара повышает риски для здоровья. Какая температура в летний сезон вызывает климатический стресс, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Стремление проводить летний отпуск в странах с жарким климатом неразумно, поскольку температура воздуха выше 27 градусов может быть вредна для здоровья, предупредил эксперт.
"В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс. Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться", – отметил Тишковец.
Человеческому организму почти идеально подходит летняя погода, характерная для большей части территории Европейской России, продолжил синоптик. Он уточнил, какая средняя температура воздуха считается наиболее комфортной.
"Львиная часть территории Европейской России в летний сезон находится в зоне идеального климатического комфорта. Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона – средние показатели", – сказал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
Людям, которые собираются отдохнуть в одном из регионов Европейской России, лучше всего запланировать отпуск на июль, полагает синоптик.
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ОбществоЕвгений ТишковецПогода
 
 
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