https://ria.ru/20220609/tekhnoparki-1794357834.html

Еще 36 индустриальных парков появится в МО

Еще 36 индустриальных парков появится в МО - РИА Новости, 09.06.2022

Еще 36 индустриальных парков появится в МО

Еще 36 индустриальных парков в дополнение к 62 уже существующим откроют в Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:50

2022-06-09T17:50

2022-06-09T17:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Еще 36 индустриальных парков в дополнение к 62 уже существующим откроют в Московской области, сообщил телеканал "360".В существующих индустриальных парках работают около 55 тысяч жителей региона, следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. При этом пока 4,5 тысячигектаров из общей площади всех индустриальных парков МО остаются свободными, там могут разместиться новые компании. Например, новых резидентов ждут в индустриальном парке "Есипово"."На текущий момент на территории ИП „Есипово“, управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, осуществляют свою деятельность 13 резидентов в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику, металлообработку, сферу строительных материалов и др. Общий объем инвестиций только от действующих резидентов составит более 38 миллиардов рублей, будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест", –рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.Сейчас корпорация работает над созданием государственного индустриального парка "Жуковский", добавил он.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)