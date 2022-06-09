12:31 09.06.2022 (обновлено: 12:32 09.06.2022)
В Большом театре представили оперу "Линда ди Шамуни"
Оперу "Линда ди Шамуни" Доницетти поставили на Камерной сцене Большого театра
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСолист Большого театра Валерий Макаров на пресс-конференции с постановщиками и артистами оперы Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни" в Большом театре
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Опера "Линда ди Шамуни" Гаэтано Доницетти стала новой премьерой на Камерной сцене Большого театра.
Сюжет — сложный любовный треугольник: крестьянка Линда, ее возлюбленый виконт Шарль, притворяющийся художником, и маркиз, который намерен насильно женить на себе Линду.
Действие происходит в деревушке во французских Альпах и в Париже 1760-х годов.
Это произведение нечасто ставят в Москве, а два века назад оно было очень популярно, ведь в нем есть романтическая история, злодей и драматизм. А также один из знаменитых приемов оперы XIX столетия: безумие героини, затем ее выздоровление и счастливая развязка.
Это произведение нечасто ставят в Москве, а два века назад оно было очень популярно, ведь в нем есть романтическая история, злодей и драматизм. А также один из знаменитых приемов оперы XIX столетия: безумие героини, затем ее выздоровление и счастливая развязка.
В театре уверены, что, хотя опера написана века назад, в каждой эпохе есть точки пересечения.
"В постановке сделаны небольшие традиционные купюры: перед нами стоят задачи удержать внимание публики и рассказать историю так, чтобы переживания героев нашли отклик у современного зрителя", — отмечает дирижер Антон Гришанин.
Специально для оперы в ГАБТе купили гиронду — редкий инструмент с необычным звучанием, на котором играли савояры (бродячие певцы — Прим. ред.). Она вплетается в музыкальную канву и создает нужный тон.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМузыкант Анжела Мелкумова с гирондой на пресс-конференции с постановщиками и артистами оперы Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни" в Большом театре
Музыкант Анжела Мелкумова с гирондой на пресс-конференции с постановщиками и артистами оперы Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни" в Большом театре
Выбор этой оперы для Камерной сцены оказался удачным: небольшое пространство помогает создать уютную атмосферу, а артисты хора, располагающиеся по бокам сцены на втором этаже, символически переносят зрителей в давние времена, когда странствующие менестрели (или савояры) рассказывали разные истории заинтересованной аудитории.
Особо интересен второй акт: создатели играют не только с хореографией, но и сценическим исполнением и костюмами. Здесь опера по-настоящему "осовременена", но это выглядит свежо и смело, а вовсе не как провокация по отношению к любителям классики.
Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11, 12 июня.