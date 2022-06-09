https://ria.ru/20220609/teatr-1794212808.html

В Большом театре представили оперу "Линда ди Шамуни"

В Большом театре представили оперу "Линда ди Шамуни" - РИА Новости, 09.06.2022

В Большом театре представили оперу "Линда ди Шамуни"

Опера "Линда ди Шамуни" Гаэтано Доницетти стала новой премьерой на Камерной сцене Большого театра. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:31

2022-06-09T12:31

2022-06-09T12:32

альпы

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Опера "Линда ди Шамуни" Гаэтано Доницетти стала новой премьерой на Камерной сцене Большого театра.Сюжет — сложный любовный треугольник: крестьянка Линда, ее возлюбленый виконт Шарль, притворяющийся художником, и маркиз, который намерен насильно женить на себе Линду.Действие происходит в деревушке во французских Альпах и в Париже 1760-х годов.Это произведение нечасто ставят в Москве, а два века назад оно было очень популярно, ведь в нем есть романтическая история, злодей и драматизм. А также один из знаменитых приемов оперы XIX столетия: безумие героини, затем ее выздоровление и счастливая развязка.В театре уверены, что, хотя опера написана века назад, в каждой эпохе есть точки пересечения.Специально для оперы в ГАБТе купили гиронду — редкий инструмент с необычным звучанием, на котором играли савояры (бродячие певцы — Прим. ред.). Она вплетается в музыкальную канву и создает нужный тон.Выбор этой оперы для Камерной сцены оказался удачным: небольшое пространство помогает создать уютную атмосферу, а артисты хора, располагающиеся по бокам сцены на втором этаже, символически переносят зрителей в давние времена, когда странствующие менестрели (или савояры) рассказывали разные истории заинтересованной аудитории.Особо интересен второй акт: создатели играют не только с хореографией, но и сценическим исполнением и костюмами. Здесь опера по-настоящему "осовременена", но это выглядит свежо и смело, а вовсе не как провокация по отношению к любителям классики.Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11, 12 июня.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html

альпы

париж

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

альпы, париж, большой театр, театр, новости культуры