https://ria.ru/20220609/svetlichnoe-1794426636.html

﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово

﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово - РИА Новости, 09.06.2022

﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово

Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:25

2022-06-09T22:25

2022-06-09T22:44

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

луганская народная республика

рамзан кадыров

владимир путин

в мире

россия

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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html

украина

донбасс

луганская народная республика

россия

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украина, донбасс, луганская народная республика, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, россия