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﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/svetlichnoe-1794426636.html
﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово
﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово - РИА Новости, 09.06.2022
﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово
Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:25
2022-06-09T22:44
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
луганская народная республика
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, луганская народная республика, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, россия
22:25 09.06.2022 (обновлено: 22:44 09.06.2022)
 
﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово

﻿Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР", — написал он в своем Telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Камышеваха после зачистки бойцами спецполка А. Кадырова
Вчера, 19:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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