https://ria.ru/20220609/svetlichnoe-1794426636.html
Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово
Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово - РИА Новости, 09.06.2022
Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово
Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:25
2022-06-09T22:25
2022-06-09T22:44
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
луганская народная республика
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Железнодорожная станция Светланово в ЛНР находится под полным контролем чеченских бойцов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
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украина, донбасс, луганская народная республика, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, россия
22:25 09.06.2022 (обновлено: 22:44 09.06.2022)
Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово
Кадыров сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Светланово в ЛНР