https://ria.ru/20220609/subsidii-1794384843.html

Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий

Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий - РИА Новости, 09.06.2022

Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий

Около 300 молодых семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:15

2022-06-09T19:15

2022-06-09T19:15

краснодарский край

субсидии

общество

александр трембицкий

россия

красноярский край

семья

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Около 300 молодых семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что социальные выплаты предоставляют в рамках профильной госпрограммы."Благодаря госпрограмме молодые семьи Кубани могут улучшить свои жилищные условия – объединить субсидию с собственными средствами или ипотечным кредитом, чтобы построить или купить готовое жилье. Для участия необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета. В 2022 году финансирование мероприятия увеличили почти в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом, так как программа с каждым годом становится все более востребованной среди жителей края", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Александра Трембицкого.Как поясняют краевые власти, субсидию предоставляют молодым семьям с детьми или без них, в том числе неполным, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.Соцвыплаты предусмотрены краевой программой "Развитие ЖКХ" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

https://ria.ru/20220608/zdravnitsy-1794110156.html

https://ria.ru/20220530/kuban-1791862537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

субсидии, общество, александр трембицкий, россия, красноярский край, семья