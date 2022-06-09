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Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий - РИА Новости, 09.06.2022
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Краснодарский край
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Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий
Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий - РИА Новости, 09.06.2022
Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий
Около 300 молодых семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:15
2022-06-09T19:15
краснодарский край
субсидии
общество
александр трембицкий
россия
красноярский край
семья
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Около 300 молодых семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что социальные выплаты предоставляют в рамках профильной госпрограммы."Благодаря госпрограмме молодые семьи Кубани могут улучшить свои жилищные условия – объединить субсидию с собственными средствами или ипотечным кредитом, чтобы построить или купить готовое жилье. Для участия необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета. В 2022 году финансирование мероприятия увеличили почти в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом, так как программа с каждым годом становится все более востребованной среди жителей края", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Александра Трембицкого.Как поясняют краевые власти, субсидию предоставляют молодым семьям с детьми или без них, в том числе неполным, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.Соцвыплаты предусмотрены краевой программой "Развитие ЖКХ" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
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субсидии, общество, александр трембицкий, россия, красноярский край, семья
19:15 09.06.2022
 
Около 300 семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий

В Краснодарском крае 288 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Около 300 молодых семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.
"Финансовую поддержку на улучшение жилищных условий уже получили 288 семей. Большинство из них – краснодарцы – 107. Еще 424 получат субсидию до конца года. Всего на эти цели выделят свыше 490 миллионов рублей из всех уровней бюджета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что социальные выплаты предоставляют в рамках профильной госпрограммы.
"Благодаря госпрограмме молодые семьи Кубани могут улучшить свои жилищные условия – объединить субсидию с собственными средствами или ипотечным кредитом, чтобы построить или купить готовое жилье. Для участия необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета. В 2022 году финансирование мероприятия увеличили почти в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом, так как программа с каждым годом становится все более востребованной среди жителей края", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Александра Трембицкого.
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Как поясняют краевые власти, субсидию предоставляют молодым семьям с детьми или без них, в том числе неполным, которые признаны нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.
Соцвыплаты предусмотрены краевой программой "Развитие ЖКХ" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
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