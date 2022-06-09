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В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/stantsiya-1794314800.html
В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию
В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 09.06.2022
В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию
Работа одной из канализационно-насосных станций была восстановлена в Мариуполе, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:04
2022-06-09T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
мариуполь
донецкая народная республика
россия
вода донбасса
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Работа одной из канализационно-насосных станций была восстановлена в Мариуполе, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.Отмечается, что к работам по восстановлению приступили в конце мая, однако запустить станцию было невозможно по причине отсутствия электроснабжения. Станция играет важную роль в системе водоотведения города."На сегодняшний день все восстановительные работы проведены, электроснабжение подано, поэтому станция возвращается к своей полноценной работе", - рассказал директор филиала "Мариупольского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Коваль, слова которого приводит ведомство.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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в мире, жкх, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вода донбасса, ситуация в днр и лнр
16:04 09.06.2022
 
В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию

Минстрой ДНР: в Мариуполе восстановили работу канализационно-насосной станции №9

© Фото : МИНСТРОЙ ДНР/TelegramКанализационно-насосная станция №9 в Мариуполе
Канализационно-насосная станция №9 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : МИНСТРОЙ ДНР/Telegram
Канализационно-насосная станция №9 в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Работа одной из канализационно-насосных станций была восстановлена в Мариуполе, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что к работам по восстановлению приступили в конце мая, однако запустить станцию было невозможно по причине отсутствия электроснабжения. Станция играет важную роль в системе водоотведения города.
"На сегодняшний день все восстановительные работы проведены, электроснабжение подано, поэтому станция возвращается к своей полноценной работе", - рассказал директор филиала "Мариупольского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Коваль, слова которого приводит ведомство.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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