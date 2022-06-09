https://ria.ru/20220609/stantsiya-1794314800.html

В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию

В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 09.06.2022

В Мариуполе восстановили канализационно-насосную станцию

Работа одной из канализационно-насосных станций была восстановлена в Мариуполе, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:04

2022-06-09T16:04

2022-06-09T16:04

специальная военная операция на украине

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мариуполь

донецкая народная республика

россия

вода донбасса

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Работа одной из канализационно-насосных станций была восстановлена в Мариуполе, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.Отмечается, что к работам по восстановлению приступили в конце мая, однако запустить станцию было невозможно по причине отсутствия электроснабжения. Станция играет важную роль в системе водоотведения города."На сегодняшний день все восстановительные работы проведены, электроснабжение подано, поэтому станция возвращается к своей полноценной работе", - рассказал директор филиала "Мариупольского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Коваль, слова которого приводит ведомство.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220608/lnr-1793972559.html

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в мире, жкх, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вода донбасса, ситуация в днр и лнр