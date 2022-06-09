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ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2022

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие

Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, как минимум три человека погибли, сообщила Генпрокуратура Луганской Народной Республики. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:16

2022-06-09T09:16

2022-06-09T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, как минимум три человека погибли, сообщила Генпрокуратура Луганской Народной Республики."В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В результате прямого попадания снаряда обрушились два подъезда многоквартирного дома. Изначально сообщалось, что обстрел вели из РСЗО "Град", однако впоследствии в ведомстве уточнили, что украинские силовики выпустили 16 снарядов, используя систему "Ураган".Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ с утра выпустили по Стаханову 20 снарядов.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.

луганская народная республика

стаханов

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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР На кадрах РИА Новости последствия украинского ракетного удара по Стаханову в ЛНР. Погибли 2 женщины, еще 2 ранены, перебит газопровод, разрушены жилые дома. 2022-06-09T09:16 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, стаханов