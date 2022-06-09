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ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/stakhanov-1794153108.html
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2022
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие
Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, как минимум три человека погибли, сообщила Генпрокуратура Луганской Народной Республики. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:16
2022-06-09T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, как минимум три человека погибли, сообщила Генпрокуратура Луганской Народной Республики."В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В результате прямого попадания снаряда обрушились два подъезда многоквартирного дома. Изначально сообщалось, что обстрел вели из РСЗО "Град", однако впоследствии в ведомстве уточнили, что украинские силовики выпустили 16 снарядов, используя систему "Ураган".Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ с утра выпустили по Стаханову 20 снарядов.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.
луганская народная республика
стаханов
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
На кадрах РИА Новости последствия украинского ракетного удара по Стаханову в ЛНР. Погибли 2 женщины, еще 2 ранены, перебит газопровод, разрушены жилые дома.
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в мире, луганская народная республика, стаханов
09:16 09.06.2022 (обновлено: 14:00 09.06.2022)
 
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО "Ураган", есть погибшие

Генпрокуратура ЛНР: ВСУ обстреляли Стаханов, погибли как минимум три мирных жителя

© Фото : Генеральная прокуратура ЛНРПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, как минимум три человека погибли, сообщила Генпрокуратура Луганской Народной Республики.
"В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
В результате прямого попадания снаряда обрушились два подъезда многоквартирного дома. Изначально сообщалось, что обстрел вели из РСЗО "Град", однако впоследствии в ведомстве уточнили, что украинские силовики выпустили 16 снарядов, используя систему "Ураган".
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ с утра выпустили по Стаханову 20 снарядов.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтаханов
 
 
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