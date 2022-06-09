https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794161716.html

Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года

Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года - РИА Новости, 09.06.2022

Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года

Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:50

2022-06-09T09:50

2022-06-09T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

адам делимханов

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года."Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", - заявил он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. "Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть", - заявил он.

https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794083562.html

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Делимханов предположил, когда закончится спецоперация на Украине Надеемся, что спецоперация на Украине закончится к концу этого года, дольше продолжаться не будет - Делимханов РИА Новости 2022-06-09T09:50 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, адам делимханов