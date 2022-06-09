https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794161716.html
Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года
Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года - РИА Новости, 09.06.2022
Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:50
2022-06-09T09:50
2022-06-09T15:30
специальная военная операция на украине
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украина
адам делимханов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года."Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", - заявил он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. "Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть", - заявил он.
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794083562.html
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Делимханов предположил, когда закончится спецоперация на Украине
Надеемся, что спецоперация на Украине закончится к концу этого года, дольше продолжаться не будет - Делимханов РИА Новости
2022-06-09T09:50
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, адам делимханов
09:50 09.06.2022 (обновлено: 15:30 09.06.2022)
Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года
Депутат Госдумы Делимханов допустил завершение спецоперации на Украине к концу 2022 года
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года.
"Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", - заявил он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.
При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. "Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть", - заявил он.