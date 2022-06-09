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Путин проведет совещание с правительством в четверг - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин проведет совещание с правительством в четверг
Путин проведет совещание с правительством в четверг - РИА Новости, 09.06.2022
Путин проведет совещание с правительством в четверг
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:56
2022-06-09T17:01
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством."Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
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владимир путин, политика, россия
16:56 09.06.2022 (обновлено: 17:01 09.06.2022)
 
Путин проведет совещание с правительством в четверг

Президент Путин сообщил, что проведет совещание с правительством в четверг

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством.
"Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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