https://ria.ru/20220609/soveschanie-1794337689.html

Путин проведет совещание с правительством в четверг

Путин проведет совещание с правительством в четверг - РИА Новости, 09.06.2022

Путин проведет совещание с правительством в четверг

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:56

2022-06-09T16:56

2022-06-09T17:01

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством."Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия