https://ria.ru/20220609/soveschanie-1794337689.html
Путин проведет совещание с правительством в четверг
Путин проведет совещание с правительством в четверг - РИА Новости, 09.06.2022
Путин проведет совещание с правительством в четверг
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:56
2022-06-09T16:56
2022-06-09T17:01
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством."Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
16:56 09.06.2022 (обновлено: 17:01 09.06.2022)
Путин проведет совещание с правительством в четверг
Президент Путин сообщил, что проведет совещание с правительством в четверг
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сегодня запланировано совещание с правительством.
"Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.