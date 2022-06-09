Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса
© Фото : Правительство Московской области Андрей Воробьев выступает на форуме "НАША РОДИНА - РОССИЯ. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
На форуме "Единое образовательное пространство" состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР.
В рамках соглашения предполагаются стажировки и обмен опытом. В рамках мероприятия также прошла встреча с активистами объединения юных историков "Сила – в правде!", на которой ребята рассказали о задачах объединения, о создании и распространении правдивой истории, в том числе ЛНР и ДНР.
"Первыми это сделали: лицей №22 им. Героя Советского Союза в Воскресенске и Новоазовская школа №3; Балашихинский лицей и Седовская школа администрации Новоазовского района; Средняя общеобразовательная школа №3 в Чехове и Школа №37 им. А.Н. Линева в Луганске", - добавили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
Отмечается, что сотрудничество также распространяется и на совершенствование учебно-методического комплекса, и образовательные программы с учетом современных технологий и требований ФГОС, повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и управленческих команд школ ДНР и ЛНР. В планах – и реализация совместных проектов, направленных на улучшение качества общего начального, основного и среднего образования и воспитания с целью популяризации русской культуры.
Девятого июня на площадке Дома правительства Московской области состоялся форум "Единое образовательное пространство". В мероприятии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, а также министры образования Донецкой и Луганской Народных Республик.