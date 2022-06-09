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Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220609/soglashenie-1794372501.html
Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса
Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса
Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:40
2022-06-09T18:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей воробьев
ситуация в днр и лнр
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.На форуме "Единое образовательное пространство" состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР.В рамках соглашения предполагаются стажировки и обмен опытом. В рамках мероприятия также прошла встреча с активистами объединения юных историков "Сила – в правде!", на которой ребята рассказали о задачах объединения, о создании и распространении правдивой истории, в том числе ЛНР и ДНР."Первыми это сделали: лицей №22 им. Героя Советского Союза в Воскресенске и Новоазовская школа №3; Балашихинский лицей и Седовская школа администрации Новоазовского района; Средняя общеобразовательная школа №3 в Чехове и Школа №37 им. А.Н. Линева в Луганске", - добавили в пресс-службе губернатора Подмосковья.Отмечается, что сотрудничество также распространяется и на совершенствование учебно-методического комплекса, и образовательные программы с учетом современных технологий и требований ФГОС, повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и управленческих команд школ ДНР и ЛНР. В планах – и реализация совместных проектов, направленных на улучшение качества общего начального, основного и среднего образования и воспитания с целью популяризации русской культуры.Девятого июня на площадке Дома правительства Московской области состоялся форум "Единое образовательное пространство". В мероприятии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, а также министры образования Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://realty.ria.ru/20220512/dnr-1788055141.html
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московская область (подмосковье), луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей воробьев, ситуация в днр и лнр, госдума рф
18:40 09.06.2022
 

Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса

© Фото : Правительство Московской области Андрей Воробьев выступает на форуме "НАША РОДИНА - РОССИЯ. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности"
Андрей Воробьев выступает на форуме НАША РОДИНА - РОССИЯ. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
На форуме "Единое образовательное пространство" состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР.
В рамках соглашения предполагаются стажировки и обмен опытом. В рамках мероприятия также прошла встреча с активистами объединения юных историков "Сила – в правде!", на которой ребята рассказали о задачах объединения, о создании и распространении правдивой истории, в том числе ЛНР и ДНР.
"Первыми это сделали: лицей №22 им. Героя Советского Союза в Воскресенске и Новоазовская школа №3; Балашихинский лицей и Седовская школа администрации Новоазовского района; Средняя общеобразовательная школа №3 в Чехове и Школа №37 им. А.Н. Линева в Луганске", - добавили в пресс-службе губернатора Подмосковья.
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Воробьев: Подмосковье поможет ДНР восстановить дороги и инфраструктуру
Отмечается, что сотрудничество также распространяется и на совершенствование учебно-методического комплекса, и образовательные программы с учетом современных технологий и требований ФГОС, повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и управленческих команд школ ДНР и ЛНР. В планах – и реализация совместных проектов, направленных на улучшение качества общего начального, основного и среднего образования и воспитания с целью популяризации русской культуры.
Девятого июня на площадке Дома правительства Московской области состоялся форум "Единое образовательное пространство". В мероприятии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, а также министры образования Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей ВоробьевСитуация в ДНР и ЛНРГосдума РФ
 
 
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