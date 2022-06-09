https://ria.ru/20220609/soglashenie-1794372501.html

Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса

Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса

Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:40

2022-06-09T18:40

2022-06-09T18:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей воробьев

ситуация в днр и лнр

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794363004_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_4d8c3ef6afdc34f208d7c010f3a816d0.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.На форуме "Единое образовательное пространство" состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между школами Московской области и школами ЛНР и ДНР.В рамках соглашения предполагаются стажировки и обмен опытом. В рамках мероприятия также прошла встреча с активистами объединения юных историков "Сила – в правде!", на которой ребята рассказали о задачах объединения, о создании и распространении правдивой истории, в том числе ЛНР и ДНР."Первыми это сделали: лицей №22 им. Героя Советского Союза в Воскресенске и Новоазовская школа №3; Балашихинский лицей и Седовская школа администрации Новоазовского района; Средняя общеобразовательная школа №3 в Чехове и Школа №37 им. А.Н. Линева в Луганске", - добавили в пресс-службе губернатора Подмосковья.Отмечается, что сотрудничество также распространяется и на совершенствование учебно-методического комплекса, и образовательные программы с учетом современных технологий и требований ФГОС, повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и управленческих команд школ ДНР и ЛНР. В планах – и реализация совместных проектов, направленных на улучшение качества общего начального, основного и среднего образования и воспитания с целью популяризации русской культуры.Девятого июня на площадке Дома правительства Московской области состоялся форум "Единое образовательное пространство". В мероприятии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Петр Толстой, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, а также министры образования Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://realty.ria.ru/20220512/dnr-1788055141.html

https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html

московская область (подмосковье)

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей воробьев, ситуация в днр и лнр, госдума рф