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Новые приюты для животных появятся в МО

Новые приюты для животных появятся в МО - РИА Новости, 09.06.2022

Новые приюты для животных появятся в МО

Новые приюты для бездомных животных откроют в Московской области. Они будут работать по принципу государственно-частного партнерства, согласно законопроекту,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:51

2022-06-09T17:51

2022-06-09T17:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новые приюты для бездомных животных откроют в Московской области. Они будут работать по принципу государственно-частного партнерства, согласно законопроекту, рассмотренному Мособлдумой еще в феврале, сообщил телеканал "360"."Проблема организации приютов для животных стоит довольно остро –в Московской области из 42 лишь один является муниципальным, остальные приюты частные. С одной стороны, данная статистика говорит о том, что не всегда муниципалитеты удовлетворяют требованиям бюджетного кодекса РФ для организации приютов, с другой – что граждане активно участвуют в организации частных приютов. На мой взгляд, организация приютов для животных с использованием государственно-частного партнерства очень перспективна", – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Теперь россияне, желающие открыть приют для животных, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Раньше государство и муниципальные чиновники не могли заключать соглашения о государственно-частном партнерстве при строительстве приютов, потому что они не были включены в специальный перечень. Теперь же появится возможность привлекать для этих целей инвесторов, порядок выделения земли для приютов станет проще.Новый закон назвали полезным и зоозащитники. В Московской области это очень актуальная проблема, потому что в конце каждого дачного сезона на улице оказываются большое количество выброшенных животных.Как рассказала директор приюта для безнадзорных животных Богородского городского округа Юлия Бросалина, сейчас в округе собираются построить новый приют, в нем будет до тысячи мест для животных. По ее словам, уже удалось подобрать необходимый участок, составлены все нужные сметы и коммерческие предложения, собраны документы. Новый закон должен помочь решить вопрос финансирования.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)