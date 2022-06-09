https://ria.ru/20220609/slavyansk-1794178954.html

Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск

Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск - РИА Новости, 09.06.2022

Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск

Силы ДНР при огневой поддержке российских военных взяли под контроль более 230 населенных пунктов Донбасса и ведут бои за Славянск, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:47

2022-06-09T10:47

2022-06-09T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

славянск

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Силы ДНР при огневой поддержке российских военных взяли под контроль более 230 населенных пунктов Донбасса и ведут бои за Славянск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале."В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", — говорится в дневной сводке.Украинские войска, как утверждают в республике, занимают гражданскую инфраструктуру и используют население как живой щит.В сводке также отмечается, что ВСУ стреляли по территории ДНР, применяя системы залпового огня "Град", 155- и 122-миллиметровую артиллерию, а также 120-миллиметровые минометы. Всего под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов. Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. С июля 2014 года город контролируется киевскими властями.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793255523.html

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украина

донецкая народная республика

славянск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, славянск, ситуация в днр и лнр