https://ria.ru/20220609/skoraya-1794284414.html

Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой

Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой - РИА Новости, 09.06.2022

Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой

Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:13

2022-06-09T15:13

2022-06-09T15:13

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять граждан Израиля, пистолет, патроны, рации, шлем и бронежилеты, сообщает пресс-служба ведомства."Вечером вчера, 8 июня, на КПП Паланка была остановлена зарегистрированная в Великобритании машина Скорой помощи, за рулем которой оказался гражданин Швейцарии. В машине скорой помощи был обнаружен пистолет калибром в 9 миллиметров, 45 патронов, пять радиостанций, пистолетный чехол, который крепится к ноге, баллистический шлем уровня 3А и два тактических жилета с двумя пуленепробивамыми керамическими пластинами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.Кроме того, в салоне находились пятеро граждан Израиля, двое из них - несовершеннолетние.Водитель автомобиля заявил, что по профессии он фельдшер и намеревался приехать в Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим, а найденное оружие и оборудование принадлежит ему и предназначено для личной защиты. Он не знал, что такие предметы запрещены к пересечению государственной границы. Граждане Израиля сообщили, что они попросили водителя доставить их в Одессу в качестве пассажиров.Оружие было изъято и передано эксперту, иностранцам разрешили пересечь границу.

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1794019430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, великобритания, швейцария, украина, молдавия