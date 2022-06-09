Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой
Погранполиция Молдавии нашла в ехавшей на Украину скорой патроны, рации, шлем, бронежилеты
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять граждан Израиля, пистолет, патроны, рации, шлем и бронежилеты, сообщает пресс-служба ведомства.
"Вечером вчера, 8 июня, на КПП Паланка была остановлена зарегистрированная в Великобритании машина Скорой помощи, за рулем которой оказался гражданин Швейцарии. В машине скорой помощи был обнаружен пистолет калибром в 9 миллиметров, 45 патронов, пять радиостанций, пистолетный чехол, который крепится к ноге, баллистический шлем уровня 3А и два тактических жилета с двумя пуленепробивамыми керамическими пластинами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Кроме того, в салоне находились пятеро граждан Израиля, двое из них - несовершеннолетние.
Водитель автомобиля заявил, что по профессии он фельдшер и намеревался приехать в Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим, а найденное оружие и оборудование принадлежит ему и предназначено для личной защиты. Он не знал, что такие предметы запрещены к пересечению государственной границы. Граждане Израиля сообщили, что они попросили водителя доставить их в Одессу в качестве пассажиров.
Оружие было изъято и передано эксперту, иностранцам разрешили пересечь границу.