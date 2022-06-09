Рейтинг@Mail.ru
Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/skoraya-1794284414.html
Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой
Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой - РИА Новости, 09.06.2022
Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой
Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:13
2022-06-09T15:13
в мире
израиль
великобритания
швейцария
украина
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять граждан Израиля, пистолет, патроны, рации, шлем и бронежилеты, сообщает пресс-служба ведомства."Вечером вчера, 8 июня, на КПП Паланка была остановлена зарегистрированная в Великобритании машина Скорой помощи, за рулем которой оказался гражданин Швейцарии. В машине скорой помощи был обнаружен пистолет калибром в 9 миллиметров, 45 патронов, пять радиостанций, пистолетный чехол, который крепится к ноге, баллистический шлем уровня 3А и два тактических жилета с двумя пуленепробивамыми керамическими пластинами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.Кроме того, в салоне находились пятеро граждан Израиля, двое из них - несовершеннолетние.Водитель автомобиля заявил, что по профессии он фельдшер и намеревался приехать в Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим, а найденное оружие и оборудование принадлежит ему и предназначено для личной защиты. Он не знал, что такие предметы запрещены к пересечению государственной границы. Граждане Израиля сообщили, что они попросили водителя доставить их в Одессу в качестве пассажиров.Оружие было изъято и передано эксперту, иностранцам разрешили пересечь границу.
https://ria.ru/20220608/moldaviya-1794019430.html
израиль
великобритания
швейцария
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, великобритания, швейцария, украина, молдавия
15:13 09.06.2022
 
Погранполиция Молдавии нашла военный арсенал в ехавшей на Украину скорой

Погранполиция Молдавии нашла в ехавшей на Украину скорой патроны, рации, шлем, бронежилеты

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии сообщает, что задержала для проверки ехавшую на Украину машину скорой помощи, которой управлял иностранец, в салоне находились пять граждан Израиля, пистолет, патроны, рации, шлем и бронежилеты, сообщает пресс-служба ведомства.
"Вечером вчера, 8 июня, на КПП Паланка была остановлена зарегистрированная в Великобритании машина Скорой помощи, за рулем которой оказался гражданин Швейцарии. В машине скорой помощи был обнаружен пистолет калибром в 9 миллиметров, 45 патронов, пять радиостанций, пистолетный чехол, который крепится к ноге, баллистический шлем уровня 3А и два тактических жилета с двумя пуленепробивамыми керамическими пластинами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Кроме того, в салоне находились пятеро граждан Израиля, двое из них - несовершеннолетние.
Водитель автомобиля заявил, что по профессии он фельдшер и намеревался приехать в Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим, а найденное оружие и оборудование принадлежит ему и предназначено для личной защиты. Он не знал, что такие предметы запрещены к пересечению государственной границы. Граждане Израиля сообщили, что они попросили водителя доставить их в Одессу в качестве пассажиров.
Оружие было изъято и передано эксперту, иностранцам разрешили пересечь границу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:27
Захарова предупредила об опасности накачки Молдавии натовским оружием
 
В миреИзраильВеликобританияШвейцарияУкраинаМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала