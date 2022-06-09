https://ria.ru/20220609/siriya-1794195369.html
СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг
СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг - РИА Новости, 09.06.2022
СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:39
2022-06-09T11:39
2022-06-09T15:42
война в сирии
в мире
сирия
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АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире, сообщил телеканал TRT Haber.Турецкий лидер уже прибыл в город. Его выступление ожидается в 13:00 (совпадает с мск).Как сообщала газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район проведения операции, она может начаться на этой неделе. При этом турецкие ВВС уже наносят точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже.Ранее Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. Как сообщали СМИ, кампания развернется в четырех регионах Сирии.
https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html
https://ria.ru/20220608/provokatsii-1794075361.html
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РИА Новости
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в мире, сирия, турция, измир, реджеп тайип эрдоган
11:39 09.06.2022 (обновлено: 15:42 09.06.2022)
СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг
TRT Haber: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг