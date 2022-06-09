https://ria.ru/20220609/siriya-1794195369.html

СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг

СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг - РИА Новости, 09.06.2022

СМИ: Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии в четверг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:39

2022-06-09T11:39

2022-06-09T15:42

война в сирии

в мире

сирия

турция

измир

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может объявить о начале военной операции в Сирии во время выступления на учениях "Эфес-2022" в Измире, сообщил телеканал TRT Haber.Турецкий лидер уже прибыл в город. Его выступление ожидается в 13:00 (совпадает с мск).Как сообщала газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район проведения операции, она может начаться на этой неделе. При этом турецкие ВВС уже наносят точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже.Ранее Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. Как сообщали СМИ, кампания развернется в четырех регионах Сирии.

https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html

https://ria.ru/20220608/provokatsii-1794075361.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, турция, измир, реджеп тайип эрдоган