https://ria.ru/20220609/siloviki-1794383320.html
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков - РИА Новости, 09.06.2022
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:11
2022-06-09T19:11
2022-06-09T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ – 21 "Град", три БТР-2, один украинский пункт управления БПЛА и более 60 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Ранее Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/kazn-1794336360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
19:11 09.06.2022 (обновлено: 19:13 09.06.2022)
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков
Народная милиция ДНР: в четверг уничтожены более 60 украинских силовиков и один "Град"