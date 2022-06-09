https://ria.ru/20220609/siloviki-1794383320.html

В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков

В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков - РИА Новости, 09.06.2022

В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:11

2022-06-09T19:11

2022-06-09T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ – 21 "Град", три БТР-2, один украинский пункт управления БПЛА и более 60 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Ранее Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/kazn-1794336360.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф