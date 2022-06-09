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В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/siloviki-1794383320.html
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков - РИА Новости, 09.06.2022
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:11
2022-06-09T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ – 21 "Град", три БТР-2, один украинский пункт управления БПЛА и более 60 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Ранее Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
19:11 09.06.2022 (обновлено: 19:13 09.06.2022)
 
В ДНР заявили об уничтожении одного "Града" и более 60 украинских силовиков

Народная милиция ДНР: в четверг уничтожены более 60 украинских силовиков и один "Град"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что совместно с Вооруженными Силами РФ в четверг уничтожила РСЗО "Град" и более 60 украинских силовиков.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна установка РСЗО БМ – 21 "Град", три БТР-2, один украинский пункт управления БПЛА и более 60 человек личного состава, подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Ранее Народная милиция ДНР заявляла, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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