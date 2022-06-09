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Рязанская область получит еще 9,5 миллиона рублей на строительство школы - РИА Новости, 09.06.2022
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Рязанская область
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Рязанская область получит еще 9,5 миллиона рублей на строительство школы
Рязанская область получит еще 9,5 миллиона рублей на строительство школы - РИА Новости, 09.06.2022
Рязанская область получит еще 9,5 миллиона рублей на строительство школы
Рязанская область получит из федерального бюджета 9,5 миллиона рублей на строительство школы, сообщило правительство региона со ссылкой на председателя комитета РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:24
2022-06-09T22:25
рязанская область
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рязань
госдума рф
павел малков
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Рязанская область получит из федерального бюджета 9,5 миллиона рублей на строительство школы, сообщило правительство региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова."На строительство школы в Рязанской области дополнительно направлено почти 9,5 миллиона рублей. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с просьбой о выделении дополнительного финансирования на этот объект обратился врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Решение о выделении дополнительного финансирования в размере 9,496 миллиона рублей для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Кальное города Рязани одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в четверг. Общая сумма субсидий в текущем году, с учетом ранее направленных средств, составит около 358 миллионов рублей."Объект - важнейший. Кальное – это быстро растущий микрорайон, там давно нужна школа. В настоящее время в связи с удорожанием строительных материалов стоимость проекта возросла. Мы обсуждали этот вопрос с Андреем Михайловичем Макаровым, и теперь регион получит необходимое дополнительное финансирование", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.По мнению Макарова, отмечается в сообщении, повышение цен на строительные ресурсы, и соответственно, удорожание контрактов, не должно стать причиной заморозки строительства школы."Региону выделены дополнительные средства, они должны использоваться максимально эффективно. За качеством работ, сроками их выполнения следует обеспечить постоянный контроль с участием депутатов всех уровней", - подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы.
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рязанская область, россия, рязань, госдума рф, павел малков
22:24 09.06.2022 (обновлено: 22:25 09.06.2022)
 
Рязанская область получит еще 9,5 миллиона рублей на строительство школы

Рязанская область получит дополнительно 9,5 миллиона рублей на строительство школы

© Фото : Пресс-служба правительства Иркутской областиШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Иркутской области
Школьный класс. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Рязанская область получит из федерального бюджета 9,5 миллиона рублей на строительство школы, сообщило правительство региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова.
"На строительство школы в Рязанской области дополнительно направлено почти 9,5 миллиона рублей. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с просьбой о выделении дополнительного финансирования на этот объект обратился врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Решение о выделении дополнительного финансирования в размере 9,496 миллиона рублей для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Кальное города Рязани одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в четверг. Общая сумма субсидий в текущем году, с учетом ранее направленных средств, составит около 358 миллионов рублей.
"Объект - важнейший. Кальное – это быстро растущий микрорайон, там давно нужна школа. В настоящее время в связи с удорожанием строительных материалов стоимость проекта возросла. Мы обсуждали этот вопрос с Андреем Михайловичем Макаровым, и теперь регион получит необходимое дополнительное финансирование", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
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По мнению Макарова, отмечается в сообщении, повышение цен на строительные ресурсы, и соответственно, удорожание контрактов, не должно стать причиной заморозки строительства школы.
"Региону выделены дополнительные средства, они должны использоваться максимально эффективно. За качеством работ, сроками их выполнения следует обеспечить постоянный контроль с участием депутатов всех уровней", - подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы.

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