https://ria.ru/20220609/semyana-1794363104.html

Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян

Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян - РИА Новости, 09.06.2022

Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян

России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:12

2022-06-09T18:12

2022-06-09T18:12

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Также во время встречи он сообщил, что в 2022 году урожай зерна в РФ может составить более 130 миллионов тонн, а экспорт в ближайшие годы может вырасти до 50 миллионов тонн."Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20, потом 30, в этом году... мы выйдем примерно на продажу 37 миллионов тонн. А через пару тройку лет это будет 50 миллионов тонн. То есть мы наращиваем производство. В этом году если Бог даст, это тоже очень важно, может даже самое главное, может быть у нас будет 130 с лишним миллионов тонн урожай", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220530/nauka-1791749059.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин