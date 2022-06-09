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Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян
Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян - РИА Новости, 09.06.2022
Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян
России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:12
2022-06-09T18:12
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Также во время встречи он сообщил, что в 2022 году урожай зерна в РФ может составить более 130 миллионов тонн, а экспорт в ближайшие годы может вырасти до 50 миллионов тонн."Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20, потом 30, в этом году... мы выйдем примерно на продажу 37 миллионов тонн. А через пару тройку лет это будет 50 миллионов тонн. То есть мы наращиваем производство. В этом году если Бог даст, это тоже очень важно, может даже самое главное, может быть у нас будет 130 с лишним миллионов тонн урожай", - подчеркнул Путин.
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россия, экономика, владимир путин
18:12 09.06.2022
 
Путин призвал выйти на уровень в 75% по использованию отечественных семян

Путин: необходимо выйти на показатель в 75 процентов по использованию отечественных семян

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосев кукурузы на полях в Ростовской области
Посев кукурузы на полях в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Посев кукурузы на полях в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России необходимо в ближайшие пару-тройку лет выйти на показатель не менее 75% по использованию отечественных семян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
"У нас сейчас отечественных семян где-то примерно две трети используется. Нам в ближайшие пару-тройку лет нужно выйти на минимум 75%. Двигаться надо аккуратно, понимать, точно знать наши возможности и, зная их, двигаться поэтапно. Мы безусловно будем это делать", - сказал Путин.
Также во время встречи он сообщил, что в 2022 году урожай зерна в РФ может составить более 130 миллионов тонн, а экспорт в ближайшие годы может вырасти до 50 миллионов тонн.
"Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20, потом 30, в этом году... мы выйдем примерно на продажу 37 миллионов тонн. А через пару тройку лет это будет 50 миллионов тонн. То есть мы наращиваем производство. В этом году если Бог даст, это тоже очень важно, может даже самое главное, может быть у нас будет 130 с лишним миллионов тонн урожай", - подчеркнул Путин.
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