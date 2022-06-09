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Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/saur-mogila-1794250709.html
Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин
Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2022
Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин
Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:53
2022-06-09T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
снежное
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена "нынешним событиям", заявил глава республики Денис Пушилин."На Саур-Могиле вовсю идут восстановительные работы, часть мемориала будет посвящена нынешним событиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!"Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
https://ria.ru/20220603/saur-mogila-1792923760.html
https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), снежное, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
13:53 09.06.2022
 
Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: часть восстанавливаемой Саур-Могилы посвятят событиям с 2014 года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМероприятия в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса на Саур-Могиле
Мероприятия в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса на Саур-Могиле - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мероприятия в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса на Саур-Могиле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена "нынешним событиям", заявил глава республики Денис Пушилин.
"На Саур-Могиле вовсю идут восстановительные работы, часть мемориала будет посвящена нынешним событиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Руины мемориала на кургане Саур-Могила - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:24Специальная военная операция на Украине
РВИО пообещало помочь восстановить Саур-Могилу "по высшему разряду"
Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.
Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!"
Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
Танки Донецкой народной республики (ДНР) вблизи Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СнежноеСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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