https://ria.ru/20220609/saur-mogila-1794250709.html

Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин

Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2022

Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин

Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:53

2022-06-09T13:53

2022-06-09T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

снежное

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена "нынешним событиям", заявил глава республики Денис Пушилин."На Саур-Могиле вовсю идут восстановительные работы, часть мемориала будет посвящена нынешним событиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!"Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.

https://ria.ru/20220603/saur-mogila-1792923760.html

https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

снежное

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), снежное, ситуация в днр и лнр, денис пушилин