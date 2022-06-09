Часть Саур-Могилы посвятят нынешним событиям, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: часть восстанавливаемой Саур-Могилы посвятят событиям с 2014 года
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМероприятия в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса на Саур-Могиле
Мероприятия в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса на Саур-Могиле. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Часть восстанавливаемого в ДНР мемориала Саур-Могила, практически разрушенного украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, будет посвящена "нынешним событиям", заявил глава республики Денис Пушилин.
"На Саур-Могиле вовсю идут восстановительные работы, часть мемориала будет посвящена нынешним событиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.
Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!"
Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
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