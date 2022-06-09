https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html

Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России

Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России - РИА Новости, 09.06.2022

Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все введенные Владимиром Зеленским санкции против России будут отмены за день до капитуляции киевской власти. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:40

2022-06-09T19:40

2022-06-09T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все введенные Владимиром Зеленским санкции против России будут отмены за день до капитуляции киевской власти.Зеленский подписал в четверг указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке президент РФ. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины."СМИ сообщают о том, что Зеленский ввел санкции против нашего президента Владимира Владимировича Путина и ряда высокопоставленных лиц нашей Родины. Комментировать нечего. За день до капитуляции он все отменит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794360122.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр, владимир зеленский