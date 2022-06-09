Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России - РИА Новости, 09.06.2022
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все введенные Владимиром Зеленским санкции против России будут отмены за день до капитуляции киевской власти. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:40
2022-06-09T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8731374c52c83865ecfd157299751ab7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все введенные Владимиром Зеленским санкции против России будут отмены за день до капитуляции киевской власти.Зеленский подписал в четверг указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке президент РФ. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины."СМИ сообщают о том, что Зеленский ввел санкции против нашего президента Владимира Владимировича Путина и ряда высокопоставленных лиц нашей Родины. Комментировать нечего. За день до капитуляции он все отменит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794360122.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_63626d4a20ee5c2d1e757cd6ea811025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
19:40 09.06.2022 (обновлено: 19:44 09.06.2022)
 
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России

Аксенов: введенные Зеленским санкции отменят за день до капитуляции киевской власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все введенные Владимиром Зеленским санкции против России будут отмены за день до капитуляции киевской власти.
Зеленский подписал в четверг указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке президент РФ. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
"СМИ сообщают о том, что Зеленский ввел санкции против нашего президента Владимира Владимировича Путина и ряда высокопоставленных лиц нашей Родины. Комментировать нечего. За день до капитуляции он все отменит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:58Специальная военная операция на Украине
Зеленский ввел персональные санкции против Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала