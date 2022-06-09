https://ria.ru/20220609/samolet-1794192068.html

Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны

Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны - РИА Новости, 09.06.2022

Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны

Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские истребители Gripen сопровождали неизвестный самолет с литовскими опознавательными знаками, пролетевший из... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:32

2022-06-09T11:32

2022-06-09T11:32

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские истребители Gripen сопровождали неизвестный самолет с литовскими опознавательными знаками, пролетевший из Словакии в Румынию, до румынской границы, где контроль над ним перенял американский истребитель."Во второй половине дня в среду, 8 июня, Объединенный центр воздушных операций НАТО отдал приказ о взлете венгерских истребителей, предназначенных для воздушной обороны, из-за небольшого самолета с литовской маркировкой, направлявшегося из Словакии в Румынию", - говорится в сообщении.Отмечается, что небольшой самолет приземлился в районе Хайдусобосло с целью дозаправки, но вскоре после этого снова взлетел."Пара дежурных самолетов сопровождала небольшой самолет до тех пор, пока в воздушном пространстве Румынии задачу не перенял американский истребитель, поднятый по тревоге НАТО", - говорится в сообщении.Как отмечает минобороны, затем венгерские самолеты Gripen вернулись на базу в Кечкемет.

https://ria.ru/20220608/kurdy-1793927910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, литва