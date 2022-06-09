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Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны - РИА Новости, 09.06.2022
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Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны
Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны - РИА Новости, 09.06.2022
Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны
Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские истребители Gripen сопровождали неизвестный самолет с литовскими опознавательными знаками, пролетевший из... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:32
2022-06-09T11:32
в мире
венгрия
литва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские истребители Gripen сопровождали неизвестный самолет с литовскими опознавательными знаками, пролетевший из Словакии в Румынию, до румынской границы, где контроль над ним перенял американский истребитель."Во второй половине дня в среду, 8 июня, Объединенный центр воздушных операций НАТО отдал приказ о взлете венгерских истребителей, предназначенных для воздушной обороны, из-за небольшого самолета с литовской маркировкой, направлявшегося из Словакии в Румынию", - говорится в сообщении.Отмечается, что небольшой самолет приземлился в районе Хайдусобосло с целью дозаправки, но вскоре после этого снова взлетел."Пара дежурных самолетов сопровождала небольшой самолет до тех пор, пока в воздушном пространстве Румынии задачу не перенял американский истребитель, поднятый по тревоге НАТО", - говорится в сообщении.Как отмечает минобороны, затем венгерские самолеты Gripen вернулись на базу в Кечкемет.
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в мире, венгрия, литва
11:32 09.06.2022
 
Венгерские истребители сопроводили неизвестный самолет, сообщило МО страны

МО Венгрии: истребители сопроводили неизвестный самолет с литовской маркировкой

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские истребители Gripen сопровождали неизвестный самолет с литовскими опознавательными знаками, пролетевший из Словакии в Румынию, до румынской границы, где контроль над ним перенял американский истребитель.
"Во второй половине дня в среду, 8 июня, Объединенный центр воздушных операций НАТО отдал приказ о взлете венгерских истребителей, предназначенных для воздушной обороны, из-за небольшого самолета с литовской маркировкой, направлявшегося из Словакии в Румынию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что небольшой самолет приземлился в районе Хайдусобосло с целью дозаправки, но вскоре после этого снова взлетел.
"Пара дежурных самолетов сопровождала небольшой самолет до тех пор, пока в воздушном пространстве Румынии задачу не перенял американский истребитель, поднятый по тревоге НАТО", - говорится в сообщении.
Как отмечает минобороны, затем венгерские самолеты Gripen вернулись на базу в Кечкемет.
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