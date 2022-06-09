https://ria.ru/20220609/rosseti-1794235735.html

"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций

"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2022

"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций

"Россети" в целях поддержи российских производителей в период санкций упростили процедуру проверки качества закупаемого энергооборудования, сообщает компания. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:08

2022-06-09T13:08

2022-06-09T13:08

экономика

россети

россия

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. "Россети" в целях поддержи российских производителей в период санкций упростили процедуру проверки качества закупаемого энергооборудования, сообщает компания."Группа "Россети" упростила аттестацию оборудования для поддержи российских производителей в период санкций. В новой редакции приняты методика и порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО "Россети". Внесенные изменения позволяют уменьшить сроки процедур и снизить затраты на испытания, но при этом обеспечить необходимые показатели качества и надежности закупаемой продукции", - отмечается в сообщении.Среди основных решений - упрощение порядка продления ранее выданных заключений аттестационной комиссии, уменьшение объема испытаний оборудования, упрощение порядка аттестации в случае замены импортных комплектующих, сокращение сроков проверки качества со 131 до 76 дней.Кроме того, "Россети" отменили требование о проведении испытаний за рубежом в случае отсутствия российский испытательных центров и установили механизм дополнительной оценки уровня локализации, наличия импортных комплектующих, обеспечения сервисной поддержки и обслуживания оборудования.Качество оборудования и материалов проверяется на соответствие требованиям технической политики "Россетей", стандартам организации и отраслевой нормативно-технической документации.

https://ria.ru/20220306/promyshlennost-1776899520.html

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экономика, россети, россия