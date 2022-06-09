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"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2022
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"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций
"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2022
"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций
"Россети" в целях поддержи российских производителей в период санкций упростили процедуру проверки качества закупаемого энергооборудования, сообщает компания. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:08
2022-06-09T13:08
экономика
россети
россия
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. "Россети" в целях поддержи российских производителей в период санкций упростили процедуру проверки качества закупаемого энергооборудования, сообщает компания."Группа "Россети" упростила аттестацию оборудования для поддержи российских производителей в период санкций. В новой редакции приняты методика и порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО "Россети". Внесенные изменения позволяют уменьшить сроки процедур и снизить затраты на испытания, но при этом обеспечить необходимые показатели качества и надежности закупаемой продукции", - отмечается в сообщении.Среди основных решений - упрощение порядка продления ранее выданных заключений аттестационной комиссии, уменьшение объема испытаний оборудования, упрощение порядка аттестации в случае замены импортных комплектующих, сокращение сроков проверки качества со 131 до 76 дней.Кроме того, "Россети" отменили требование о проведении испытаний за рубежом в случае отсутствия российский испытательных центров и установили механизм дополнительной оценки уровня локализации, наличия импортных комплектующих, обеспечения сервисной поддержки и обслуживания оборудования.Качество оборудования и материалов проверяется на соответствие требованиям технической политики "Россетей", стандартам организации и отраслевой нормативно-технической документации.
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экономика, россети, россия
13:08 09.06.2022
 
"Россети" упростили проверку российского оборудования в условиях санкций

Группа "Россети" упростила аттестацию оборудования для поддержи российских производителей

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВ офисе компании ПАО "Россети"
В офисе компании ПАО Россети - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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В офисе компании ПАО "Россети". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. "Россети" в целях поддержи российских производителей в период санкций упростили процедуру проверки качества закупаемого энергооборудования, сообщает компания.
"Группа "Россети" упростила аттестацию оборудования для поддержи российских производителей в период санкций. В новой редакции приняты методика и порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО "Россети". Внесенные изменения позволяют уменьшить сроки процедур и снизить затраты на испытания, но при этом обеспечить необходимые показатели качества и надежности закупаемой продукции", - отмечается в сообщении.
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Среди основных решений - упрощение порядка продления ранее выданных заключений аттестационной комиссии, уменьшение объема испытаний оборудования, упрощение порядка аттестации в случае замены импортных комплектующих, сокращение сроков проверки качества со 131 до 76 дней.
Кроме того, "Россети" отменили требование о проведении испытаний за рубежом в случае отсутствия российский испытательных центров и установили механизм дополнительной оценки уровня локализации, наличия импортных комплектующих, обеспечения сервисной поддержки и обслуживания оборудования.
Качество оборудования и материалов проверяется на соответствие требованиям технической политики "Россетей", стандартам организации и отраслевой нормативно-технической документации.
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