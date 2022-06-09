https://ria.ru/20220609/roskontrol-1794162799.html
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия - РИА Новости, 09.06.2022
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:52
2022-06-09T09:52
2022-06-09T09:52
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает ведомство."ФАС России выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может формировать ошибочное представление о прохождении товаром специального государственного контроля", - говорится в сообщении.При этом система оценки качества "Росконтроль" носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.По мнению ФАС, неправомерное использование приставки "Рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей. Также это может привести к снижению спроса на услуги компаний - конкурентов на рынке систем добровольной сертификации.В 2021 году служба выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако организации не исполнили его.По этой причине ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения законодательства и выдало предписание о прекращении использования элемента "Рос" при индивидуализации системы "Росконтроль".
https://ria.ru/20220607/pizza-1793716893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать приставку "Рос"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает
ведомство.
"ФАС
России выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может формировать ошибочное представление о прохождении товаром специального государственного контроля", - говорится в сообщении.
При этом система оценки качества "Росконтроль" носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.
По мнению ФАС, неправомерное использование приставки "Рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей. Также это может привести к снижению спроса на услуги компаний - конкурентов на рынке систем добровольной сертификации.
В 2021 году служба выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако организации не исполнили его.
По этой причине ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения законодательства и выдало предписание о прекращении использования элемента "Рос" при индивидуализации системы "Росконтроль".