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ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия - РИА Новости, 09.06.2022
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ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия - РИА Новости, 09.06.2022
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:52
2022-06-09T09:52
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает ведомство."ФАС России выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может формировать ошибочное представление о прохождении товаром специального государственного контроля", - говорится в сообщении.При этом система оценки качества "Росконтроль" носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.По мнению ФАС, неправомерное использование приставки "Рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей. Также это может привести к снижению спроса на услуги компаний - конкурентов на рынке систем добровольной сертификации.В 2021 году служба выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако организации не исполнили его.По этой причине ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения законодательства и выдало предписание о прекращении использования элемента "Рос" при индивидуализации системы "Росконтроль".
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика
09:52 09.06.2022
 
ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия

ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать приставку "Рос"

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС
ФАС - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает ведомство.
"ФАС России выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может формировать ошибочное представление о прохождении товаром специального государственного контроля", - говорится в сообщении.
При этом система оценки качества "Росконтроль" носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.
По мнению ФАС, неправомерное использование приставки "Рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей. Также это может привести к снижению спроса на услуги компаний - конкурентов на рынке систем добровольной сертификации.
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В 2021 году служба выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако организации не исполнили его.
По этой причине ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения законодательства и выдало предписание о прекращении использования элемента "Рос" при индивидуализации системы "Росконтроль".
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияЭкономика
 
 
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