https://ria.ru/20220609/roskontrol-1794162799.html

ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия

ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия - РИА Новости, 09.06.2022

ФАС вынесла повторное предписание "Росконтролю" из-за названия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:52

2022-06-09T09:52

2022-06-09T09:52

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла повторное предписание "Росконтролю" о запрете использовать в названии приставку "Рос", сообщает ведомство."ФАС России выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Использование на упаковке товара названия "Росконтроль" может формировать ошибочное представление о прохождении товаром специального государственного контроля", - говорится в сообщении.При этом система оценки качества "Росконтроль" носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.По мнению ФАС, неправомерное использование приставки "Рос" в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей. Также это может привести к снижению спроса на услуги компаний - конкурентов на рынке систем добровольной сертификации.В 2021 году служба выдала юрлицам, входящим в проект "Росконтроль", предупреждение о необходимости прекращения подобной практики. Однако организации не исполнили его.По этой причине ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения законодательства и выдало предписание о прекращении использования элемента "Рос" при индивидуализации системы "Росконтроль".

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика