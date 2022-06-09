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Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы - РИА Новости, 09.06.2022
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Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы
Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы - РИА Новости, 09.06.2022
Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы
Никаких радикальных реформ в российском образовании после отказа от Болонской системы не будет, решение о его развитии примут в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:33
2022-06-09T13:02
образование - общество
россия
виктор садовничий
навигатор абитуриента
общество
валерий фальков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никаких радикальных реформ в российском образовании после отказа от Болонской системы не будет, решение о его развитии примут в ближайшее время, сообщил журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.По его словам, если речь идет о возможной реформе, то "преобразований этих делать не будут"."Как дальше строить (российское образование), в ближайшее время будет решение", - добавил Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
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образование - общество, россия, виктор садовничий, навигатор абитуриента, общество, валерий фальков
12:33 09.06.2022 (обновлено: 13:02 09.06.2022)
 
Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы

Ректор МГУ Садовничий: радикальных реформ в российском образовании не будет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никаких радикальных реформ в российском образовании после отказа от Болонской системы не будет, решение о его развитии примут в ближайшее время, сообщил журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
По его словам, если речь идет о возможной реформе, то "преобразований этих делать не будут".
"Как дальше строить (российское образование), в ближайшее время будет решение", - добавил Садовничий.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
Девушка с дипломом - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 15:22
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Образование - ОбществоРоссияВиктор СадовничийНавигатор абитуриентаОбществоВалерий Фальков
 
 
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