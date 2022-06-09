https://ria.ru/20220609/reformy-1794219177.html

Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы

Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы - РИА Новости, 09.06.2022

Садовничий высказался о реформах после отказа России от Болонской системы

Никаких радикальных реформ в российском образовании после отказа от Болонской системы не будет, решение о его развитии примут в ближайшее время, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:33

2022-06-09T12:33

2022-06-09T13:02

образование - общество

россия

виктор садовничий

навигатор абитуриента

общество

валерий фальков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никаких радикальных реформ в российском образовании после отказа от Болонской системы не будет, решение о его развитии примут в ближайшее время, сообщил журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.По его словам, если речь идет о возможной реформе, то "преобразований этих делать не будут"."Как дальше строить (российское образование), в ближайшее время будет решение", - добавил Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".

https://ria.ru/20220602/opros-1792651977.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, виктор садовничий, навигатор абитуриента, общество, валерий фальков