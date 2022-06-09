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Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/razminirovanie-1794195046.html
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:38
2022-06-09T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
яровое
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины", - сказал генерал.
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святогорск
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Минобороны РФ о разминировании нацпарка "Святые горы" и районов возле Святогорска
Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов СВЯТОГОРСК, ЯРОВАЯ, СТУДЕНОК и СОСНОВОЕ Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
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в мире, святогорск, яровое
11:38 09.06.2022 (обновлено: 12:40 09.06.2022)
 
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР

Российские саперы начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины", - сказал генерал.
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