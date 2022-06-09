https://ria.ru/20220609/razminirovanie-1794195046.html

Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР

Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР

Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:38

2022-06-09T11:38

2022-06-09T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

святогорск

яровое

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220609/voennye-1794174868.html

святогорск

яровое

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о разминировании нацпарка "Святые горы" и районов возле Святогорска Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов СВЯТОГОРСК, ЯРОВАЯ, СТУДЕНОК и СОСНОВОЕ Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины. 2022-06-09T11:38 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, святогорск, яровое