https://ria.ru/20220609/razminirovanie-1794195046.html
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:38
2022-06-09T11:38
2022-06-09T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
яровое
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Саперы РФ начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220609/voennye-1794174868.html
святогорск
яровое
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о разминировании нацпарка "Святые горы" и районов возле Святогорска
Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов СВЯТОГОРСК, ЯРОВАЯ, СТУДЕНОК и СОСНОВОЕ Донецкой Народной Республики.
За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
2022-06-09T11:38
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PT3M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, святогорск, яровое
11:38 09.06.2022 (обновлено: 12:40 09.06.2022)
Российские саперы начали разминирование парка "Святые горы" в ДНР
Российские саперы начали разминирование национального парка "Святые горы" в ДНР