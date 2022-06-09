Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил ответ на все ограничения против России - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/razbyurokrachivanie-1794362183.html
Путин озвучил ответ на все ограничения против России
Путин озвучил ответ на все ограничения против России - РИА Новости, 09.06.2022
Путин озвучил ответ на все ограничения против России
Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:04
2022-06-09T18:04
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Особенно в сфере медицины, в сфере лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники," - сказал Путин, прослушал выступление ученого, который участвует в стартапе по разработке аппарата, осуществляющего автоматический забор крови.Президент попросил ему рассказать, как работает этот аппарат, отметив при этом, что все-таки живые медсестры могут и успокоить пациента, ласковые слова сказать.На замечание ученого, что медсестры не всегда помнят, в какую пробирку собирать кровь, Путин возразил: "Как это не помнят? Только если спиртом неправильно пользуются, тогда не помнят".Несмотря на эти замечания, президент поддержал ученого и пообещал обсудить с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко "разбюрокрачивание" в данной области и введение термина "медицинский робот" в законодательство."Обязательно с министром Мурашко поговорю на этот счет. Михаил Альбертович - человек тоже современный, он и практик хороший," - пообещал Путин.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794014114.html
https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ffb0f1141c9a0e3a9455ac64d400f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
18:04 09.06.2022
 
Путин озвучил ответ на все ограничения против России

Путин: ответом на ограничения будет разбюрокрачивание системы принятия решений в России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Особенно в сфере медицины, в сфере лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники," - сказал Путин, прослушал выступление ученого, который участвует в стартапе по разработке аппарата, осуществляющего автоматический забор крови.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:15
Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза
Президент попросил ему рассказать, как работает этот аппарат, отметив при этом, что все-таки живые медсестры могут и успокоить пациента, ласковые слова сказать.
На замечание ученого, что медсестры не всегда помнят, в какую пробирку собирать кровь, Путин возразил: "Как это не помнят? Только если спиртом неправильно пользуются, тогда не помнят".
Несмотря на эти замечания, президент поддержал ученого и пообещал обсудить с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко "разбюрокрачивание" в данной области и введение термина "медицинский робот" в законодательство.
"Обязательно с министром Мурашко поговорю на этот счет. Михаил Альбертович - человек тоже современный, он и практик хороший," - пообещал Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 16:54
Путин сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала