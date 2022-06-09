https://ria.ru/20220609/razbyurokrachivanie-1794362183.html
Путин озвучил ответ на все ограничения против России
Путин озвучил ответ на все ограничения против России - РИА Новости, 09.06.2022
Путин озвучил ответ на все ограничения против России
Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:04
2022-06-09T18:04
2022-06-09T18:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Особенно в сфере медицины, в сфере лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники," - сказал Путин, прослушал выступление ученого, который участвует в стартапе по разработке аппарата, осуществляющего автоматический забор крови.Президент попросил ему рассказать, как работает этот аппарат, отметив при этом, что все-таки живые медсестры могут и успокоить пациента, ласковые слова сказать.На замечание ученого, что медсестры не всегда помнят, в какую пробирку собирать кровь, Путин возразил: "Как это не помнят? Только если спиртом неправильно пользуются, тогда не помнят".Несмотря на эти замечания, президент поддержал ученого и пообещал обсудить с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко "разбюрокрачивание" в данной области и введение термина "медицинский робот" в законодательство."Обязательно с министром Мурашко поговорю на этот счет. Михаил Альбертович - человек тоже современный, он и практик хороший," - пообещал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Путин озвучил ответ на все ограничения против России
Путин: ответом на ограничения будет разбюрокрачивание системы принятия решений в России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ответом на все ограничения в РФ будет только разбюрокрачивание в сфере принятия решений во всех отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Особенно в сфере медицины, в сфере лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники," - сказал Путин, прослушал выступление ученого, который участвует в стартапе по разработке аппарата, осуществляющего автоматический забор крови.
Президент попросил ему рассказать, как работает этот аппарат, отметив при этом, что все-таки живые медсестры могут и успокоить пациента, ласковые слова сказать.
На замечание ученого, что медсестры не всегда помнят, в какую пробирку собирать кровь, Путин возразил: "Как это не помнят? Только если спиртом неправильно пользуются, тогда не помнят".
Несмотря на эти замечания, президент поддержал ученого и пообещал обсудить с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
"разбюрокрачивание" в данной области и введение термина "медицинский робот" в законодательство.
"Обязательно с министром Мурашко поговорю на этот счет. Михаил Альбертович - человек тоже современный, он и практик хороший," - пообещал Путин.