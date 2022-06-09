https://ria.ru/20220609/ranenye-1794332740.html
В больницу Старобельска доставили раненных жителей из Северодонецка
В больницу Старобельска доставили раненных жителей из Северодонецка - РИА Новости, 09.06.2022
В больницу Старобельска доставили раненных жителей из Северодонецка
Шестеро раненых мирных жителей Северодонецка, где продолжаются обстрелы, доставлены в четверг в больницу Старобельска в Луганской Народной республике, передает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:46
2022-06-09T16:46
2022-06-09T16:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
старобельск
северодонецк
донбасс
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 9 июн - РИА Новости. Шестеро раненых мирных жителей Северодонецка, где продолжаются обстрелы, доставлены в четверг в больницу Старобельска в Луганской Народной республике, передает корреспондент РИА Новости.Среди них есть и тяжелораненые, в частности, одному молодому человеку оторвало обе ноги.Сейчас в больнице Старобельска - крупнейшего к Северодонецку города - находятся четверо мужчин и пятеро женщин из Северодонецка. Ещё двое раненых были направлены в другие города ЛНР."В городе продолжаются сильные обстрелы и уличные бои. Выехать можно только с помощью военных ЛНР, которые нам и помогли", - рассказала РИА Новости одна из доставленных в больницу женщин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/dnr-1793207688.html
https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, старобельск, северодонецк, донбасс
В больницу Старобельска доставили раненных жителей из Северодонецка
В больницу Старобельска в ЛНР доставили шестерых раненных жителей Северодонецка