https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html

Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок

Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок - РИА Новости, 09.06.2022

Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок

Цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя, заявил президент... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:09

2022-06-09T17:34

владимир путин

в мире

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя, заявил президент России Владимир Путин."Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли у них прежде всего больше чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - цены взлетели до небес просто, там уже моим именем называют инфляцию, а это тут совершенно ни при чем", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По его словам, рост цен на Западе - "результат их ошибок, при чем длительных, до сегодняшних событий". "Они сделали сами эти ошибки, теперь пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. Мы здесь ни при чем. Это же они ввели ограничения и проводили политику в сфере ограничений из года в год, десятилетия, и привели к сегодняшней ситуации, а потом еще к санкциям перешли и усугубили ситуацию", - отметил он.

https://ria.ru/20220609/inflyatsiya-1794340781.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, экономика