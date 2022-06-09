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Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок
Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок - РИА Новости, 09.06.2022
Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок
Цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя, заявил президент... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:09
2022-06-09T17:34
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя, заявил президент России Владимир Путин."Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли у них прежде всего больше чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - цены взлетели до небес просто, там уже моим именем называют инфляцию, а это тут совершенно ни при чем", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.По его словам, рост цен на Западе - "результат их ошибок, при чем длительных, до сегодняшних событий". "Они сделали сами эти ошибки, теперь пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. Мы здесь ни при чем. Это же они ввели ограничения и проводили политику в сфере ограничений из года в год, десятилетия, и привели к сегодняшней ситуации, а потом еще к санкциям перешли и усугубили ситуацию", - отметил он.
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владимир путин, в мире, экономика
17:09 09.06.2022 (обновлено: 17:34 09.06.2022)
 
Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок

Путин: цены на удобрения и энергоносителя повысились на Западе в результате их ошибок

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе - это результат их ошибок, когда кто-то пытается ограничить РФ - ограничивает себя, заявил президент России Владимир Путин.
"Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения - цены поползли у них прежде всего больше чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители - цены взлетели до небес просто, там уже моим именем называют инфляцию, а это тут совершенно ни при чем", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:06
Россия не имеет отношения к инфляции на Западе, заявил Путин
По его словам, рост цен на Западе - "результат их ошибок, при чем длительных, до сегодняшних событий". "Они сделали сами эти ошибки, теперь пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. Мы здесь ни при чем. Это же они ввели ограничения и проводили политику в сфере ограничений из года в год, десятилетия, и привели к сегодняшней ситуации, а потом еще к санкциям перешли и усугубили ситуацию", - отметил он.
 
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