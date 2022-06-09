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Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/provokatsiya-1794420058.html
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России
Националисты на Украине готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщил руководитель... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:55
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
донбасс
вооруженные силы украины
россия
в мире
северодонецк
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Националисты на Украине готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что в случае разрушения сооружений на станции без электроэнергии останутся население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.Также генерал-полковник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке и химкомбинате в Авдеевке националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.По словам Мизинцева, информация о подготовке провокаций получена от пленных украинских военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/natsisty-1793700522.html
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сумская область, харьковская область, донбасс, вооруженные силы украины, россия, в мире, северодонецк
21:37 09.06.2022 (обновлено: 21:55 09.06.2022)
 
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России

Минобороны: украинские военные собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Националисты на Украине готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что в случае разрушения сооружений на станции без электроэнергии останутся население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.
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Также генерал-полковник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке и химкомбинате в Авдеевке националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.
По словам Мизинцева, информация о подготовке провокаций получена от пленных украинских военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковская областьДонбассВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреСеверодонецк
 
 
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