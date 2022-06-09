https://ria.ru/20220609/provokatsiya-1794420058.html
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России
Националисты на Украине готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщил руководитель... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:37
2022-06-09T21:55
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
донбасс
вооруженные силы украины
россия
в мире
северодонецк
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Националисты на Украине готовят провокацию и собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что в случае разрушения сооружений на станции без электроэнергии останутся население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.Также генерал-полковник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке и химкомбинате в Авдеевке националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.По словам Мизинцева, информация о подготовке провокаций получена от пленных украинских военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/natsisty-1793700522.html
https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html
сумская область
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сумская область, харьковская область, донбасс, вооруженные силы украины, россия, в мире, северодонецк
21:37 09.06.2022 (обновлено: 21:55 09.06.2022)
Украинские военные готовят провокацию на Змиевской ТЭС для обвинения России
Минобороны: украинские военные собираются обстрелять из артиллерии Змиевскую ТЭС