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Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве
Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве - РИА Новости, 09.06.2022
Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве
Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:37
2022-06-09T12:37
2022-06-09T12:38
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городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в зону работ вошли Большая Юшуньская и Азовская улицы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.В комплексе городского хозяйства пояснили, что для безопасности пешеходов полностью обновят систему освещения в районе станции БКЛ "Каховская", в общей сложности это пространство будут освещать более 260 фонарей и уличных торшеров. Возле домов №№ 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, корп. 1 отремонтируют детские площадки: заменят покрытие и установят новое игровое оборудование для разных возрастных групп. Несмотря на уменьшение площади парковки на Севастопольской площади, общее количество машиномест будет увеличено с 65 до 118 за счет изменения конфигурации проезжей части и тротуаров на Азовской улице.Он сообщил, что основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Каховская" планируется завершить до конца этого года.
https://realty.ria.ru/20220406/metro-1782049494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства около станции Большой кольцевой линии метро "Каховская" на юго-западе столицы", - заявил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в зону работ вошли Большая Юшуньская и Азовская улицы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.
"Проект предусматривает создание комфортного пешеходного маршрута между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская", он пройдет по Севастопольской площади, где появится современное общественное пространство. Расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, установим более 30 гранитных пандусов для маломобильных граждан", - отметил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства пояснили, что для безопасности пешеходов полностью обновят систему освещения в районе станции БКЛ "Каховская", в общей сложности это пространство будут освещать более 260 фонарей и уличных торшеров. Возле домов №№ 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, корп. 1 отремонтируют детские площадки: заменят покрытие и установят новое игровое оборудование для разных возрастных групп. Несмотря на уменьшение площади парковки на Севастопольской площади, общее количество машиномест будет увеличено с 65 до 118 за счет изменения конфигурации проезжей части и тротуаров на Азовской улице.
"Благоустройство затронет Азовский сквер, там сделаем прогулочные дорожки, установим удобные скамейки и высадим более 500 декоративно-цветущих кустарников. Проведем работы по озеленению территории возле транспортного объекта, запланирована высадка почти 40 деревьев и более 600 кустарников, обустройство свыше 2 тыс. квадратных метров газона", - добавил Бирюков.
Он сообщил, что основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Каховская" планируется завершить до конца этого года.