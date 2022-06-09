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Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве - РИА Новости, 09.06.2022
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Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве
Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве - РИА Новости, 09.06.2022
Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве
Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:37
2022-06-09T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в зону работ вошли Большая Юшуньская и Азовская улицы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.В комплексе городского хозяйства пояснили, что для безопасности пешеходов полностью обновят систему освещения в районе станции БКЛ "Каховская", в общей сложности это пространство будут освещать более 260 фонарей и уличных торшеров. Возле домов №№ 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, корп. 1 отремонтируют детские площадки: заменят покрытие и установят новое игровое оборудование для разных возрастных групп. Несмотря на уменьшение площади парковки на Севастопольской площади, общее количество машиномест будет увеличено с 65 до 118 за счет изменения конфигурации проезжей части и тротуаров на Азовской улице.Он сообщил, что основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Каховская" планируется завершить до конца этого года.
https://realty.ria.ru/20220406/metro-1782049494.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
12:37 09.06.2022 (обновлено: 12:38 09.06.2022)
 

Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве

© Официальный сайт Мэра МосквыСтанция БКЛ "Каховская". Проектное решение
Станция БКЛ Каховская. Проектное решение
© Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства около станции Большой кольцевой линии метро "Каховская" на юго-западе столицы", - заявил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в зону работ вошли Большая Юшуньская и Азовская улицы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:27
В Москве завершили реконструкцию западного вестибюля метро "Каховская"
"Проект предусматривает создание комфортного пешеходного маршрута между станциями метро "Севастопольская" и "Каховская", он пройдет по Севастопольской площади, где появится современное общественное пространство. Расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, установим более 30 гранитных пандусов для маломобильных граждан", - отметил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства пояснили, что для безопасности пешеходов полностью обновят систему освещения в районе станции БКЛ "Каховская", в общей сложности это пространство будут освещать более 260 фонарей и уличных торшеров. Возле домов №№ 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, корп. 1 отремонтируют детские площадки: заменят покрытие и установят новое игровое оборудование для разных возрастных групп. Несмотря на уменьшение площади парковки на Севастопольской площади, общее количество машиномест будет увеличено с 65 до 118 за счет изменения конфигурации проезжей части и тротуаров на Азовской улице.
"Благоустройство затронет Азовский сквер, там сделаем прогулочные дорожки, установим удобные скамейки и высадим более 500 декоративно-цветущих кустарников. Проведем работы по озеленению территории возле транспортного объекта, запланирована высадка почти 40 деревьев и более 600 кустарников, обустройство свыше 2 тыс. квадратных метров газона", - добавил Бирюков.
Он сообщил, что основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Каховская" планируется завершить до конца этого года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Благоустройство территории около БКЛ "Каширская" началось на юге Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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