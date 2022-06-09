https://ria.ru/20220609/prostranstvo-1794221568.html

Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве

Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве - РИА Новости, 09.06.2022

Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве

Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:37

2022-06-09T12:37

2022-06-09T12:38

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городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Современное общественное пространство появится возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каховская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в зону работ вошли Большая Юшуньская и Азовская улицы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.В комплексе городского хозяйства пояснили, что для безопасности пешеходов полностью обновят систему освещения в районе станции БКЛ "Каховская", в общей сложности это пространство будут освещать более 260 фонарей и уличных торшеров. Возле домов №№ 33, корп. 1, 35, корп. 1, 37, корп. 1 отремонтируют детские площадки: заменят покрытие и установят новое игровое оборудование для разных возрастных групп. Несмотря на уменьшение площади парковки на Севастопольской площади, общее количество машиномест будет увеличено с 65 до 118 за счет изменения конфигурации проезжей части и тротуаров на Азовской улице.Он сообщил, что основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Каховская" планируется завершить до конца этого года.

https://realty.ria.ru/20220406/metro-1782049494.html

https://ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789396874.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков