https://ria.ru/20220609/promsvyazbank-1794280422.html

Промсвязьбанк начинает работу в ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк начинает работу в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022

Промсвязьбанк начинает работу в ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк (ПСБ) запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народной республик, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:02

2022-06-09T15:02

2022-06-09T15:46

специальная военная операция на украине

экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народной республик, сообщила пресс-служба кредитной организации."В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона. Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов", - говорится в сообщении.Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций - в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР, сказано в сообщении.Указывается, что до конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и для юридических лиц, в том числе - потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов."Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения", - приводит пресс-служба заявление главы ПСБ Петра Фрадкова.

https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html

https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр