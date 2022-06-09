https://ria.ru/20220609/produkty-1794137045.html

США и страны Запада будут наращивать производство продуктов, заявил Байден

США и страны Запада будут наращивать производство продуктов, заявил Байден - РИА Новости, 09.06.2022

США и страны Запада будут наращивать производство продуктов, заявил Байден

США в сотрудничестве с крупнейшими странами Западного полушария намерены реализовать проект по наращиванию производства продовольствия и удобрений для мирового... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T04:52

2022-06-09T04:52

2022-06-09T04:52

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 9 июн – РИА Новости. США в сотрудничестве с крупнейшими странами Западного полушария намерены реализовать проект по наращиванию производства продовольствия и удобрений для мирового рынка, заявил американский президент Джо Байден.О новой инициативе с участием Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики он объявил на Саммите Америк, который проходит в Лос-Анджелесе."В следующие несколько дней мы представим еще одну новую инициативу, задуманную вместе со многими вашими странами. Она включает... сотрудничество США, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики, крупнейшими производителями продовольствия в западном полушарии, для наращивания выпуска продовольствия на экспорт и удобрений", - сказал Байден.США также планируют "партнерство в борьбе с климатическим кризисом" со странами Карибского бассейна и некую более развернутую региональную инициативу под названием "Американское партнерство для экономического процветания"."Сегодня вечером я объявляю новое экономическое партнерство, которое опирается на всю ту работу, которую мы проделали с регионом и которое будет вести вперед наше взаимодействие... Оно зиждется на тех же базовых ценностях, которыми руководствуется моя администрация в нашем уверенном экономическом возрождении", - добавил Байден.

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сша, джо байден, продукты, в мире