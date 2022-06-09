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Ученым Тверской области вручили премии
Ученым Тверской области вручили премии - РИА Новости, 09.06.2022
Ученым Тверской области вручили премии
Региональные премии за заслуги в области науки и техники вручены ученым Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Премия была учреждена... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:25
2022-06-09T11:25
2022-06-09T11:25
тверская область
общество
россия
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 9 июн – РИА Новости. Региональные премии за заслуги в области науки и техники вручены ученым Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Премия была учреждена в Тверской области в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам."Сегодня тверские ученые являются достойными наследниками выдающихся традиций, которые своим трудом способствуют наращиванию инновационного потенциала тверского региона и всей России. Важным направлением для нас остается формирование новых механизмов и инструментов поддержки перспективных исследований и разработок, развитие инфраструктуры высших учебных заведений, открытие лабораторий мирового уровня и передовых инженерных школ", - сказал на вручении премий глава области Игорь Руденя.Всего в этом году на участие в конкурсе были поданы 24 заявки, победителями стали 15 номинантов.Премии были вручены за создание передовых технологий в медицине, животноводстве и растениеводстве, строительстве, приборостроении и экологии, а также за исследования в области лингвистики, управления финансами и земельно-имущественным комплексом. При этом значительная часть разработок уже внедрена в отраслях промышленности и АПК, в учреждениях здравоохранения и образования Тверской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 9 июн – РИА Новости. Региональные премии за заслуги в области науки и техники вручены ученым Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Премия была учреждена в Тверской области в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам.
"Сегодня тверские ученые являются достойными наследниками выдающихся традиций, которые своим трудом способствуют наращиванию инновационного потенциала тверского региона и всей России
. Важным направлением для нас остается формирование новых механизмов и инструментов поддержки перспективных исследований и разработок, развитие инфраструктуры высших учебных заведений, открытие лабораторий мирового уровня и передовых инженерных школ", - сказал на вручении премий глава области Игорь Руденя
.
Всего в этом году на участие в конкурсе были поданы 24 заявки, победителями стали 15 номинантов.
Премии были вручены за создание передовых технологий в медицине, животноводстве и растениеводстве, строительстве, приборостроении и экологии, а также за исследования в области лингвистики, управления финансами и земельно-имущественным комплексом. При этом значительная часть разработок уже внедрена в отраслях промышленности и АПК, в учреждениях здравоохранения и образования Тверской области.