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В Новосибирске из пожара спасли двух человек - РИА Новости, 09.06.2022
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В Новосибирске из пожара спасли двух человек
В Новосибирске из пожара спасли двух человек - РИА Новости, 09.06.2022
В Новосибирске из пожара спасли двух человек
Двух человек спасли пожарные во время тушения возгорания в производственном здании в Новосибирске, пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:16
2022-06-09T07:16
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Двух человек спасли пожарные во время тушения возгорания в производственном здании в Новосибирске, пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.Ранее сообщалось, что утром в среду на втором этаже четырехэтажного производственного здания по улице Королева, 40 загорелись матрасы. Первоначально сообщалось о предположительной площади возгорания в 1 тысячу квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности."Два человека остались на пятом этаже отрезаны дымом и были спасены при помощи автолестницы", - сказал Винаков.Он отметил, что в 10.44 (06.44 мск) пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, новосибирск
07:16 09.06.2022
 
В Новосибирске из пожара спасли двух человек

В Новосибирске из пожара в производственном здании спасли двух человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Двух человек спасли пожарные во время тушения возгорания в производственном здании в Новосибирске, пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Ранее сообщалось, что утром в среду на втором этаже четырехэтажного производственного здания по улице Королева, 40 загорелись матрасы. Первоначально сообщалось о предположительной площади возгорания в 1 тысячу квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности.
Кадры из бизнес-центра Гранд Сетунь Плаза, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:19
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы
"Два человека остались на пятом этаже отрезаны дымом и были спасены при помощи автолестницы", - сказал Винаков.
Он отметил, что в 10.44 (06.44 мск) пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
 
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