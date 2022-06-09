https://ria.ru/20220609/pozhar-1794140801.html

В Новосибирске из пожара спасли двух человек

В Новосибирске из пожара спасли двух человек - РИА Новости, 09.06.2022

В Новосибирске из пожара спасли двух человек

Двух человек спасли пожарные во время тушения возгорания в производственном здании в Новосибирске, пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:16

2022-06-09T07:16

2022-06-09T07:16

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Двух человек спасли пожарные во время тушения возгорания в производственном здании в Новосибирске, пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.Ранее сообщалось, что утром в среду на втором этаже четырехэтажного производственного здания по улице Королева, 40 загорелись матрасы. Первоначально сообщалось о предположительной площади возгорания в 1 тысячу квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности."Два человека остались на пятом этаже отрезаны дымом и были спасены при помощи автолестницы", - сказал Винаков.Он отметил, что в 10.44 (06.44 мск) пожар локализован на общей площади 500 квадратных метров. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220603/pozhar-1792822164.html

новосибирск

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2022

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происшествия, новосибирск