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В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар
В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар - РИА Новости, 09.06.2022
В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар
Пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в производственном здании на площади около 1 тысячи квадратных метров – горят матрасы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:02
2022-06-09T07:02
2022-06-09T07:02
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в производственном здании на площади около 1 тысячи квадратных метров – горят матрасы, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, пожар произошел в здании по улице Королева, 40. Пожарные работают по повышенному рангу сложности."Горят матрасы на втором этаже четырехэтажного производственного здания на площади около 1000 квадратных метров. Информация уточняется", - сообщили журналистам в ведомстве.
новосибирск
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, новосибирск
В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар
В производственном здании в Новосибирске загорелись матрасы на тысяче "квадратов"