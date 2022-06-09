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В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар

В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар - РИА Новости, 09.06.2022

В производственном здании в Новосибирске произошел крупный пожар

Пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в производственном здании на площади около 1 тысячи квадратных метров – горят матрасы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:02

2022-06-09T07:02

2022-06-09T07:02

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в производственном здании на площади около 1 тысячи квадратных метров – горят матрасы, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, пожар произошел в здании по улице Королева, 40. Пожарные работают по повышенному рангу сложности."Горят матрасы на втором этаже четырехэтажного производственного здания на площади около 1000 квадратных метров. Информация уточняется", - сообщили журналистам в ведомстве.

новосибирск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск