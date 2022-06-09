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ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке
Высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:51
2022-06-09T02:51
2022-06-09T02:52
происшествия
забайкальский край
республика бурятия
камчатский край
внии гочс
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ученые института прогнозируют высокие риски возникновения природных пожаров в Республике Саха (Якутия), восточных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, а также центральной части Камчатского края Дальневосточного федерального округа. На ситуацию оказывает влияние складывающаяся метеорологическая обстановка", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что высокий класс пожарной опасности сохранится в Алтайском крае, Хакасии, а также в Иркутской, Курганской и Челябинской областях."На европейской территории страны высокие риски возникновения единичных очагов природных пожаров прогнозируются в Саратовской, Оренбургской, Астраханской и Архангельской областях, республиках Адыгея, Дагестан и Коми", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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забайкальский край
республика бурятия
камчатский край
республика саха (якутия)
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происшествия, забайкальский край, республика бурятия, камчатский край, внии гочс, республика саха (якутия)
02:51 09.06.2022 (обновлено: 02:52 09.06.2022)
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров в четырех регионах Дальнего Востока