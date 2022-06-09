Рейтинг@Mail.ru
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/pozhar-1794133662.html
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке
Высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:51
2022-06-09T02:52
происшествия
забайкальский край
республика бурятия
камчатский край
внии гочс
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787948779_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_4f816e6263dc597a4911206f2d83e481.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ученые института прогнозируют высокие риски возникновения природных пожаров в Республике Саха (Якутия), восточных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, а также центральной части Камчатского края Дальневосточного федерального округа. На ситуацию оказывает влияние складывающаяся метеорологическая обстановка", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что высокий класс пожарной опасности сохранится в Алтайском крае, Хакасии, а также в Иркутской, Курганской и Челябинской областях."На европейской территории страны высокие риски возникновения единичных очагов природных пожаров прогнозируются в Саратовской, Оренбургской, Астраханской и Архангельской областях, республиках Адыгея, Дагестан и Коми", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/podmoskove-1791189210.html
забайкальский край
республика бурятия
камчатский край
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787948779_4:0:1003:749_1920x0_80_0_0_7a5504dcec2cc2dac773c24bf2c61c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, республика бурятия, камчатский край, внии гочс, республика саха (якутия)
02:51 09.06.2022 (обновлено: 02:52 09.06.2022)
 
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров на Дальнем Востоке

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе лесных пожаров в четырех регионах Дальнего Востока

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ученые института прогнозируют высокие риски возникновения природных пожаров в Республике Саха (Якутия), восточных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, а также центральной части Камчатского края Дальневосточного федерального округа. На ситуацию оказывает влияние складывающаяся метеорологическая обстановка", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 15:34В России
Подростки в Подмосковье едва не устроили лесной пожар
Отмечается, что высокий класс пожарной опасности сохранится в Алтайском крае, Хакасии, а также в Иркутской, Курганской и Челябинской областях.
"На европейской территории страны высокие риски возникновения единичных очагов природных пожаров прогнозируются в Саратовской, Оренбургской, Астраханской и Архангельской областях, республиках Адыгея, Дагестан и Коми", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРеспублика БурятияКамчатский крайВНИИ ГОЧСРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала