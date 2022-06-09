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В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/postavki-1794244875.html
В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий
В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий - РИА Новости, 09.06.2022
В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войска поставлены более 150 артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также десятки реактивных... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:39
2022-06-09T13:39
специальная военная операция на украине
технологии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей лавров
украина
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войска поставлены более 150 артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также десятки реактивных систем залпового огня."Обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-миллиметрового калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% преобладают запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля… Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период", - написал Резников в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По его словам, также в войска поступили более 50 орудий других крупных калибров, сотни танков, тысячи зенитно-ракетных комплексов, около 250 бронемашин западных образцов.Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220609/harpoon-1794233215.html
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технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр
13:39 09.06.2022
 
В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий

Минобороны Украины: в войска поставили более 150 арторудий и десятки систем залпового огня

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы ВСУ
Бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войска поставлены более 150 артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также десятки реактивных систем залпового огня.
"Обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-миллиметрового калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% преобладают запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля… Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период", - написал Резников в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
13:01Специальная военная операция на Украине
Министр обороны Украины сообщил об усилении берегов комплексами Harpoon
По его словам, также в войска поступили более 50 орудий других крупных калибров, сотни танков, тысячи зенитно-ракетных комплексов, около 250 бронемашин западных образцов.
Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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