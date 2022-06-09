https://ria.ru/20220609/postavki-1794244875.html

В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий

В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий - РИА Новости, 09.06.2022

В Вооруженные силы Украины поставили более 150 артиллерийских орудий

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войска поставлены более 150 артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также десятки реактивных... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:39

2022-06-09T13:39

2022-06-09T13:39

специальная военная операция на украине

технологии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в войска поставлены более 150 артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также десятки реактивных систем залпового огня."Обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-миллиметрового калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% преобладают запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля… Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период", - написал Резников в Facebook *(запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По его словам, также в войска поступили более 50 орудий других крупных калибров, сотни танков, тысячи зенитно-ракетных комплексов, около 250 бронемашин западных образцов.Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220609/harpoon-1794233215.html

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технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр