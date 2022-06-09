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Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России

Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России - РИА Новости, 09.06.2022

Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России

Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T00:02

2022-06-09T00:02

2022-06-09T00:02

запорожье

донбасс

украина

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Члены СПЧ в среду провели заседание, где обсудили актуальные проблемы.По словам Точенова, члены СПЧ обсудили вопросы беженцев."Недоумение вызывает то, что сейчас в Запорожье в ускоренном порядке получают гражданство России желающие, а для приезжих из Донбасса и регионов Украины, которые хотят стать нашими согражданами, процедура слишком длинная. И таких вопросов очень много возникает. Вроде бы решения приняты, а на деле они буксуют. Этому мы уделили серьезное внимание и будем работать", - сказал Точенов.В заключение он добавил, что заседание определило направления работы СПЧ, "на чем сконцентрироваться комиссии, работе группы, совета".

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html

запорожье

донбасс

украина

россия

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запорожье, донбасс, украина, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)