Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России
Член СПЧ Точенов осудил несвоевременное выполнение поручений президента России
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.
Члены СПЧ в среду провели заседание, где обсудили актуальные проблемы.
"Мы рассматривали в повестке выполнение поручений президента, которые были поданы по итогам встречи президента советом. Причем не только прошлого года, но и позапрошлогоднего не выполнены. Много поручений ещё находятся на стадии реализации и это немножечко нас, это мое личное мнение, но и коллеги говорили, что это вызывает недоумение... Это неправильно, я думаю, что должен быть достаточно серьезный спрос соответствующих лиц, особенно в условиях гибридной войны, проводимой Западом", - сообщил Точенов РИА Новости.
По словам Точенова, члены СПЧ обсудили вопросы беженцев.
"Недоумение вызывает то, что сейчас в Запорожье в ускоренном порядке получают гражданство России желающие, а для приезжих из Донбасса и регионов Украины, которые хотят стать нашими согражданами, процедура слишком длинная. И таких вопросов очень много возникает. Вроде бы решения приняты, а на деле они буксуют. Этому мы уделили серьезное внимание и будем работать", - сказал Точенов.
В заключение он добавил, что заседание определило направления работы СПЧ, "на чем сконцентрироваться комиссии, работе группы, совета".