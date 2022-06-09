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Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России - РИА Новости, 09.06.2022
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Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России
Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России - РИА Новости, 09.06.2022
Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России
Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T00:02
2022-06-09T00:02
запорожье
донбасс
украина
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Члены СПЧ в среду провели заседание, где обсудили актуальные проблемы.По словам Точенова, члены СПЧ обсудили вопросы беженцев."Недоумение вызывает то, что сейчас в Запорожье в ускоренном порядке получают гражданство России желающие, а для приезжих из Донбасса и регионов Украины, которые хотят стать нашими согражданами, процедура слишком длинная. И таких вопросов очень много возникает. Вроде бы решения приняты, а на деле они буксуют. Этому мы уделили серьезное внимание и будем работать", - сказал Точенов.В заключение он добавил, что заседание определило направления работы СПЧ, "на чем сконцентрироваться комиссии, работе группы, совета".
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запорожье, донбасс, украина, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
00:02 09.06.2022
 
Член СПЧ осудил несвоевременное выполнение поручений президента России

Член СПЧ Точенов осудил несвоевременное выполнение поручений президента России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ряд поручений президента не выполняется в срок, в том числе от позапрошлого года, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.
Члены СПЧ в среду провели заседание, где обсудили актуальные проблемы.
"Мы рассматривали в повестке выполнение поручений президента, которые были поданы по итогам встречи президента советом. Причем не только прошлого года, но и позапрошлогоднего не выполнены. Много поручений ещё находятся на стадии реализации и это немножечко нас, это мое личное мнение, но и коллеги говорили, что это вызывает недоумение... Это неправильно, я думаю, что должен быть достаточно серьезный спрос соответствующих лиц, особенно в условиях гибридной войны, проводимой Западом", - сообщил Точенов РИА Новости.
По словам Точенова, члены СПЧ обсудили вопросы беженцев.
"Недоумение вызывает то, что сейчас в Запорожье в ускоренном порядке получают гражданство России желающие, а для приезжих из Донбасса и регионов Украины, которые хотят стать нашими согражданами, процедура слишком длинная. И таких вопросов очень много возникает. Вроде бы решения приняты, а на деле они буксуют. Этому мы уделили серьезное внимание и будем работать", - сказал Точенов.
В заключение он добавил, что заседание определило направления работы СПЧ, "на чем сконцентрироваться комиссии, работе группы, совета".
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