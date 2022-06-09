https://ria.ru/20220609/popasnaya-1794189594.html

Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов

Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов - РИА Новости, 09.06.2022

Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов

Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:25

2022-06-09T11:25

2022-06-09T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

попасная

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 9 июн – РИА Новости. Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости.Видеосъемка показывает, что значительная часть домов, в том числе многоэтажки, получили серьезные повреждения, есть выгоревшие окна, однако серьёзных обрушений стен не заметно. Стоящие на широкой центральной улице Мира многоэтажки обожжены в основном с фасадной стороны, в то время как сторона, смотрящая во двор, имеет гораздо меньше таких следов, они единичны.Видно, что иногда по улицам проходят люди, проезжают автомобили и военная техника. Кадры размещены в Telegrаm-канале РИА Новости.Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.

луганская народная республика

попасная

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушения в Попасной после боев и обстрелов. Кадры с дрона РИА Новости сняло с дрона разрушения в Попасной в ЛНР после боев и обстрелов 2022-06-09T11:25 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, попасная