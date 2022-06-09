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Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/popasnaya-1794189594.html
Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов
Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов - РИА Новости, 09.06.2022
Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов
Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:25
2022-06-09T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
попасная
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 9 июн – РИА Новости. Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости.Видеосъемка показывает, что значительная часть домов, в том числе многоэтажки, получили серьезные повреждения, есть выгоревшие окна, однако серьёзных обрушений стен не заметно. Стоящие на широкой центральной улице Мира многоэтажки обожжены в основном с фасадной стороны, в то время как сторона, смотрящая во двор, имеет гораздо меньше таких следов, они единичны.Видно, что иногда по улицам проходят люди, проезжают автомобили и военная техника. Кадры размещены в Telegrаm-канале РИА Новости.Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
луганская народная республика
попасная
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Разрушения в Попасной после боев и обстрелов. Кадры с дрона
РИА Новости сняло с дрона разрушения в Попасной в ЛНР после боев и обстрелов
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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в мире, луганская народная республика, попасная
11:25 09.06.2022 (обновлено: 12:20 09.06.2022)
 
Опубликовано видео разрушений в Попасной после боев и обстрелов

РИА Новости сняло с дрона разрушения в Попасной в ЛНР после боев и обстрелов

Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 9 июн – РИА Новости. Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости.
Видеосъемка показывает, что значительная часть домов, в том числе многоэтажки, получили серьезные повреждения, есть выгоревшие окна, однако серьёзных обрушений стен не заметно. Стоящие на широкой центральной улице Мира многоэтажки обожжены в основном с фасадной стороны, в то время как сторона, смотрящая во двор, имеет гораздо меньше таких следов, они единичны.
Видно, что иногда по улицам проходят люди, проезжают автомобили и военная техника. Кадры размещены в Telegrаm-канале РИА Новости.
Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПопасная
 
 
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