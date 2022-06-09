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Поляков хотят обучить владению оружием - РИА Новости, 09.06.2022
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Поляков хотят обучить владению оружием
Поляков хотят обучить владению оружием - РИА Новости, 09.06.2022
Поляков хотят обучить владению оружием
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что как можно больше граждан страны нужно обучить обращению с оружием. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:15
2022-06-09T12:15
польша
в мире
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что как можно больше граждан страны нужно обучить обращению с оружием."Для меня нет никаких сомнений в том, что как можно больше людей должно быть обучено, они должны уметь обращаться с оружием", - заявил Блащак в эфире Польского радио.Как он добавил, этому должны служить среди прочего "действия по подготовке резервов, введение в школах того, что когда-то называлось подготовкой к обороне".Однако глава минобороны отметил, что вопросы обращения с оружием "нужно сбалансировать" и "подходить разумно". "Потому что мы видим, что происходит в Соединенных Штатах, мы слышим … о том, что какой-то сумасшедший воспользовался оружием, убивал детей в школе", - сказал он.При этом глава минобороны признает, что большое количество оружия у населения не может существенно повысить обороноспособность страны. "Если бы мы только раздавали оружие, то тогда у нас не было бы такой силы, какой обладают организованные воинские части", - сказал он.В настоящее время в сейм Польши внесен законопроект "Об оружии и боеприпасах". Он призван упростить процедуру выдачи разрешений на владение огнестрельным оружием и отойти от дискреции разрешительного органа. Предполагается, что новый закон облегчит доступ к оружию для законопослушных совершеннолетних психически здоровых граждан, а сотрудников силовых структур предлагается даже освободить от соответствующих экзаменов.
https://ria.ru/20220601/opruzhie-1792468002.html
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польша, в мире, мариуш блащак
12:15 09.06.2022
 
Поляков хотят обучить владению оружием

Глава минобороны Польши Блащак: жители страны должны уметь обращаться с оружием

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 июня – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что как можно больше граждан страны нужно обучить обращению с оружием.
"Для меня нет никаких сомнений в том, что как можно больше людей должно быть обучено, они должны уметь обращаться с оружием", - заявил Блащак в эфире Польского радио.
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Как он добавил, этому должны служить среди прочего "действия по подготовке резервов, введение в школах того, что когда-то называлось подготовкой к обороне".
Однако глава минобороны отметил, что вопросы обращения с оружием "нужно сбалансировать" и "подходить разумно". "Потому что мы видим, что происходит в Соединенных Штатах, мы слышим … о том, что какой-то сумасшедший воспользовался оружием, убивал детей в школе", - сказал он.
При этом глава минобороны признает, что большое количество оружия у населения не может существенно повысить обороноспособность страны. "Если бы мы только раздавали оружие, то тогда у нас не было бы такой силы, какой обладают организованные воинские части", - сказал он.
В настоящее время в сейм Польши внесен законопроект "Об оружии и боеприпасах". Он призван упростить процедуру выдачи разрешений на владение огнестрельным оружием и отойти от дискреции разрешительного органа. Предполагается, что новый закон облегчит доступ к оружию для законопослушных совершеннолетних психически здоровых граждан, а сотрудников силовых структур предлагается даже освободить от соответствующих экзаменов.
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